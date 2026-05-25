Un'importante operazione condotta dai Carabinieri della sezione criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, ha permesso di sgominare un gruppo criminale dedito alla vendita di banconote false di vario taglio. L'intervento, denominato "Domino", ha colpito un'organizzazione che operava attivamente su Telegram, portando alla notifica di dodici misure cautelari.

Nel dettaglio, l'azione ha visto l'arresto e la conduzione in carcere di tre individui, mentre altri cinque sono stati posti agli arresti domiciliari.

Due persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora e ulteriori due all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno rivelato che la centrale operativa del gruppo era situata nei Quartieri Spagnoli di Napoli, da dove gestivano un canale Telegram criptato, "Elreal Shop".

Questo canale era il fulcro della loro attività, utilizzato per pubblicizzare e smerciare banconote false, con tagli da 20, 50 e 100 euro, sia in Italia che all'estero. I pagamenti venivano effettuati esclusivamente in bitcoin, garantendo un elevato livello di anonimato. Oltre alla falsificazione monetaria, al gruppo sono stati contestati i gravi reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio.

L'Operazione "Domino" e le Modalità Illecite

L'accurata attività investigativa ha permesso di ricostruire minuziosamente il modus operandi del sodalizio criminale, che sfruttava sapientemente strumenti digitali e criptovalute per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Il canale "Elreal Shop" su Telegram fungeva da piattaforma principale per il contatto con la clientela, a cui venivano proposte le banconote contraffatte in diversi tagli.

Le transazioni, come accennato, erano regolate tramite pagamenti in bitcoin, una scelta che assicurava un significativo grado di anonimato sia per i venditori che per gli acquirenti, rendendo più complesse le operazioni di tracciamento. La distribuzione delle banconote false non si limitava al territorio nazionale, ma si estendeva anche all'estero, evidenziando la portata internazionale dell'attività illecita.

Per contrastare tale fenomeno, l'operazione ha richiesto una stretta collaborazione tra diverse articolazioni delle forze dell'ordine, specializzate nell'antifalsificazione e nella lotta ai reati finanziari.

Il Ruolo Strategico del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

Il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria rappresenta una struttura altamente specializzata dell'Arma dei Carabinieri, istituita con la missione di contrastare la produzione, la distribuzione e l'utilizzo di valuta falsa. Questo organismo opera su tutto il territorio nazionale e collabora attivamente con le autorità giudiziarie e le forze di polizia di altri Paesi, per un'azione congiunta contro i reati legati alla falsificazione monetaria.

Il Comando svolge un'ampia gamma di attività, che includono la prevenzione, l'investigazione e la formazione, oltre a fornire un indispensabile supporto tecnico-specialistico nelle indagini di settore. Grazie alle competenze avanzate sviluppate nel campo delle criptovalute e delle nuove tecnologie, il Comando è in prima linea nell'affrontare le sfide emergenti poste dalla criminalità organizzata, che impiega sempre più spesso strumenti digitali per commettere reati finanziari complessi e transnazionali.