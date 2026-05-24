Napoli è stata teatro di una significativa manifestazione nel pomeriggio del 24 maggio 2026, quando gli attivisti di Life for Gaza hanno sfilato per le vie del centro. Il corteo ha esposto un sudario bianco lungo decine di metri, su cui erano impressi i nomi di quasi ventimila bambini palestinesi, potente simbolo di memoria e denuncia delle vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza.

Centinaia di persone hanno partecipato, molte con ramoscelli di ulivo, simbolo di pace. Gli organizzatori hanno precisato che il numero di bambini e neonati uccisi dall'esercito israeliano dall'ottobre 2023, secondo il rapporto del Ministero della Salute di Gaza (aggiornato al 31 luglio 2025), è purtroppo aumentato da quella data per le continue operazioni militari.

Il sudario, hanno dichiarato gli attivisti, rappresenta la tragedia e il genocidio che affligge il popolo palestinese da ben prima dell'ottobre 2023, persistendo nonostante annunci di presunte tregue.

Mobilitazione e memoria della Nakba

La manifestazione si inserisce in un più ampio contesto di mobilitazione. Già il 15 maggio 2026, Napoli aveva ospitato un corteo per il 78° anniversario della Nakba palestinese, l'esodo forzato del 1948. I partecipanti, sfilando da Piazza Dante all'Università di Lettere Porta di Massa della Federico II, avevano esposto striscioni e cartelli invocando pace e solidarietà, con lo slogan: “Stop al genocidio di Israele”.

In entrambe le iniziative, è stata ribadita l'importanza di memoria storica e diritto al ritorno per i palestinesi.

Questi temi rimangono centrali nelle rivendicazioni e nei messaggi veicolati.

L'impegno di Life for Gaza

Life for Gaza è un gruppo di attivisti impegnato nella sensibilizzazione sulle gravi conseguenze umanitarie del conflitto in Palestina, con attenzione alla condizione di bambini e famiglie colpite nella Striscia di Gaza. L'azione simbolica del sudario si aggiunge a numerose iniziative di solidarietà e informazione, volte a mantenere alta l'attenzione sulle vittime civili e a promuovere richieste di pace.