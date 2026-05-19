A Napoli, oltre un minore su dieci, pari all’11,2% della popolazione tra zero e diciassette anni residente in città, vive in aree urbane caratterizzate da profondo disagio socioeconomico. Una ricerca ha individuato dieci di queste zone, definite come Aree di Disagio Urbano (Adu), nel capoluogo campano, evidenziando condizioni di particolare vulnerabilità.

Le analisi rivelano che il 60,1% delle famiglie residenti in queste aree vive in condizioni di povertà relativa. Le ripercussioni si manifestano anche nel percorso formativo: il 18,1% degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato gli studi o ripetuto l’anno scolastico, una percentuale quasi doppia rispetto al 9,8% della media comunale.

Il rischio di dispersione implicita riguarda il 21,2% degli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie, superando il 17,1% della media cittadina. Inoltre, tra i giovani tra 15 e 29 anni che vivono in queste aree, il 42,9% non studia e non lavora (NEET), contro il 29,4% della media comunale, un dato che evidenzia una significativa disparità.

Disuguaglianze territoriali e accesso ai servizi essenziali

La nascita e la crescita in determinati quartieri influenzano drasticamente le opportunità di accesso a spazi verdi, servizi ricreativi e mense scolastiche. A Napoli, solo il 40,2% degli alunni della scuola primaria nelle aree Adu usufruisce della mensa scolastica. Questo dato è inferiore anche rispetto al 39,6% della media comunale e si posiziona ben al di sotto della media nazionale.

Il rischio di dispersione scolastica e implicita non varia solo tra quartieri, ma si manifesta anche tra classi all’interno delle stesse scuole, soprattutto nelle zone più svantaggiate, accentuando le disparità educative.

Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, sottolinea che 142.000 bambine, bambini e adolescenti in Italia vivono nelle periferie fragili delle grandi città, dove sono costretti a confrontarsi con gravi disuguaglianze socioeconomiche e territoriali. Per questo, l'organizzazione ha dedicato l'evento “Impossibile” al tema delle periferie. Fatarella evidenzia la necessità di partire proprio da questi luoghi per ridefinire le priorità politiche, poiché un Paese in cui il destino di un minore dipende dal quartiere di nascita non investe sul proprio futuro.

Si rende quindi necessaria una strategia nazionale di rigenerazione urbana, dotata di risorse certe, e la creazione di più spazi pubblici dedicati ai giovani, come richiesto da loro stessi.

Salute emotiva dei giovani napoletani: un quadro preoccupante

Un recente studio ha rivelato che la maggior parte dei giovani napoletani, nella fascia d'età tra i 13 e i 24 anni, presenta un rischio elevato di disagio emotivo e comportamentale, con una particolare incidenza tra le ragazze sotto i 18 anni, dove i picchi sfiorano le tre su quattro. A livello nazionale, oltre 700.000 giovani sotto i 25 anni convivono con disturbi della salute mentale, con ansia e depressione tra i più diffusi. Inoltre, un rapporto evidenzia un livello di dipendenze tra i minori oltre la soglia di guardia, in particolare per il gioco d’azzardo, delineando un quadro di vulnerabilità diffusa.

Per affrontare questa complessa situazione, è stata promossa un'iniziativa che mira a costruire un approccio integrato tra scuola, famiglie e rete sociale. L'obiettivo è favorire una crescita armoniosa dei giovani, affrontando in modo sinergico sia il disagio socioeconomico sia quello emotivo e comportamentale, per garantire un futuro più sereno alle nuove generazioni.