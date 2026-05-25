I Carabinieri del NAS di Bari, in collaborazione con gli ispettori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), hanno condotto un'operazione nel Nord Barese che ha portato al sequestro di cinquemila pizze precotte. L'intervento, avvenuto in uno stabilimento alimentare, rientrava in una serie di controlli mirati alla tutela del consumatore e alla verifica della corretta etichettatura dei prodotti.

Le indagini hanno rivelato che le pizze erano destinate ai mercati nazionale ed europeo e recavano la dicitura "Made in Italy" in assenza dei requisiti legali.

L'indicazione di origine italiana non era infatti supportata da una produzione e lavorazione interamente svolta sul territorio nazionale, come richiesto dalla normativa vigente in materia di etichettatura e provenienza.

Irregolarità riscontrate e dettagli dell'intervento

Durante l'ispezione, sono state individuate migliaia di confezioni di pizze precotte pronte per la distribuzione, tutte etichettate con riferimenti all'origine italiana. È stato accertato che la produzione non rispettava i criteri per l'utilizzo della dicitura "Made in Italy". Le autorità hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti e avviato le procedure per identificare le responsabilità.

La normativa italiana stabilisce che un prodotto può essere definito "Made in Italy" solo se l'intera produzione, dalla lavorazione delle materie prime al confezionamento, avviene sul territorio nazionale.

La documentazione esaminata ha rivelato incongruenze significative tra le dichiarazioni sulle etichette e la reale provenienza degli ingredienti e delle fasi di lavorazione.

Il ruolo dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF)

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l'ente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste incaricato di vigilare sulla qualità dei prodotti agroalimentari e contrastare le frodi. L'ICQRF conduce controlli a livello nazionale per assicurare la sicurezza alimentare e l'informazione corretta ai consumatori, intervenendo in caso di irregolarità nell'etichettatura e nella tracciabilità.

Le sue attività includono verifiche documentali e ispezioni presso aziende di produzione e distribuzione, con il duplice obiettivo di tutelare i consumatori e i produttori onesti. In caso di violazioni accertate, l'ICQRF ha la facoltà di disporre il sequestro dei prodotti e avviare procedimenti amministrativi e penali a carico dei responsabili.