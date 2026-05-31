La notizia della presunta morte di Nonna Margherita, l’89enne napoletana diventata celebre sui social per i video ironici con la nipote, ha scosso i suoi follower nella mattinata del 31 maggio 2026. Alle 7:27 la figlia Cinzia Paglini ha pubblicato un post su Facebook con queste parole: “Stamattina mi è stato comunicato che non sei più tra noi… mamma, mi sta scoppiando il cuore”. Il messaggio ha fatto rapidamente il giro della rete, coinvolgendo centinaia di migliaia di follower tra Facebook e Instagram.

Poche ore dopo, è arrivata la smentita in diretta social da parte dell’altra figlia, Maria Paglini, insieme al giornalista Pino Grazioli: la madre è viva, sta bene ed è vigilata.

Anche il fratello ha confermato di aver parlato al telefono con l’anziana, che ha espresso la volontà di non incontrare la nipote Maria Grazia Imperatrice. Cinzia ha spiegato di essere stata tratta in inganno da una telefonata anonima.

La situazione familiare e giudiziaria

Nonna Margherita non vive più nella sua abitazione da alcuni mesi e non appare più nei video social. Si trova in una struttura protetta, dove i familiari – inclusa la nipote influencer che vive a Londra – non possono farle visita. La decisione è legata a un’inchiesta della magistratura per presunti maltrattamenti in famiglia. Già nel 2022 il Tribunale di Napoli aveva accertato una “condizione psico-fisica particolarmente precaria” per l’anziana, nominando come amministratore di sostegno provvisorio Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli.

Le reazioni e le iniziative legali

La vicenda ha suscitato sollievo tra i follower, ma ha anche alimentato tensioni all’interno della famiglia. I parenti hanno annunciato l’intenzione di avviare azioni penali contro chi ha contribuito a diffondere la fake news, a partire dall’autore della telefonata anonima che ha scatenato l’allarme.