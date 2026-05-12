Le indagini sul duplice omicidio che ha sconvolto Pietracatella, un piccolo centro del Molise, continuano a privilegiare la pista familiare. Il tragico evento ha visto la morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute durante le festività natalizie a causa di un sospetto avvelenamento. L'attenzione degli inquirenti si è focalizzata sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi, con una serie di interrogatori mirati condotti dalla Squadra Mobile di Campobasso, nel tentativo di fare piena luce sulla vicenda.

Interrogatori e l'attenzione sui sospettati

Negli ultimi giorni, numerosi testimoni sono stati ascoltati dagli investigatori, con un'enfasi particolare sui parenti stretti delle due famiglie coinvolte nella tragedia. Tra le quattro o cinque persone inizialmente sospettate, due in particolare sono ora al centro delle indagini. Gli interrogatori, coordinati con meticolosità dalla Squadra Mobile, sotto la guida di Marco Graziano, hanno coinvolto un'ampia cerchia di parenti e conoscenti delle vittime. Queste nuove deposizioni si aggiungono alle decine di testimonianze già raccolte nel corso degli ultimi dieci giorni, segno dell'intensità e della complessità delle ricerche.

La necessità di riconvocare alcuni soggetti già ascoltati emerge dalla presenza di incongruenze e punti poco chiari nelle dichiarazioni iniziali.

Questo approccio investigativo suggerisce che gli inquirenti stanno cercando di sciogliere ogni dubbio e di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, approfondendo ogni dettaglio che possa condurre alla verità.

Sviluppi recenti e l'attesa della perizia

Tra i soggetti che saranno nuovamente interrogati nelle prossime ore figura Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne tragicamente scomparse. La sua testimonianza è considerata cruciale per il prosieguo dell'inchiesta. Parallelamente, è attesa con grande interesse la relazione finale proveniente dal Centro antiveleni di Pavia. Questo documento tecnico è incaricato di verificare in modo definitivo la presenza di ricina nel sangue delle due vittime, un elemento che potrebbe fornire una svolta significativa alle indagini.

Un'altra figura chiave nell'inchiesta è Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. Insegnante e residente a pochi metri dall'abitazione dove si è consumata la tragedia, Laura Di Vita è stata sentita più volte dagli inquirenti. La sua ultima deposizione, in particolare, ha avuto una durata considerevole, protraendosi per oltre quattro ore. Attualmente, l'abitazione delle vittime rimane sotto sequestro, e Laura Di Vita sta ospitando nel suo appartamento l'ex sindaco e sua figlia Alice, gli unici due superstiti diretti di questa drammatica vicenda, offrendo loro supporto in un momento di profondo dolore.