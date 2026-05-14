È stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'omicidio di Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali. L'uomo è stato ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Il fermato, un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo e risiede anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri.

Dinamica dell'aggressione e indagini

L'aggressione a Bakari Sako si è consumata intorno a mezzanotte e mezza. I membri della gang, composta da due 15enni, due 16enni, un 20enne e il 22enne appena fermato, hanno accerchiato la vittima mentre si trovava in bicicletta. Poco prima del delitto, un membro del branco avrebbe mimato di puntargli una pistola, un gesto che, secondo le indagini, era sintomatico della potenza di fuoco che il gruppo avrebbe potuto avere. Le telecamere di una sala slot hanno ripreso uno dei 15enni, accusato dei fendenti mortali, mentre mostrava due pistole all'interno del locale, poco prima di accoltellare a morte Sako Bakari. L'omicidio è scaturito, secondo la procura, "con l’esclusiva e immotivata volontà di provocazione e prevaricazione di soggetti sconosciuti e indifesi".

Prima dell'agguato mortale, alcuni dei giovanissimi avevano consumato caffè e cornetto, per poi risalire su uno scooter e importunare un altro uomo non identificato. Tre minuti più tardi, Sako Bakari è passato in bici ed è stato accerchiato, pestato e accoltellato tre volte al torace e all’addome. Il presunto omicida ha successivamente consegnato il coltello a serramanico usato per l’aggressione. La procura sta raccogliendo elementi sull'ipotesi di un movente razziale, pur non avendolo ancora formalizzato. I giovani interrogati hanno fatto scena muta, ma potrebbero parlare durante i prossimi interrogatori di convalida.

Il contesto della baby gang e le reazioni

Nei giorni successivi all'omicidio, i membri del branco hanno continuato a postare selfie e foto sui social, commentandosi con frasi come «Cor mi», «vita mi», «sang mi», e slogan motivazionali come «viviamo questa vita scalzi ma mai in ginocchio».

Tra i post è emersa un’immagine di un ragazzo straniero con la scritta: «Non sono superiore ma con voi non ho nulla in comune». La procuratrice Daniela Putignano ha sottolineato che i minori provengono «da contesti difficili»: le problematiche erano state «intercettate ma non superate» e ha affermato che «aumentare le pene non serve, ci vuole una nuova grammatica civile».

Un dettaglio emerso dalle indagini riguarda il tentativo di Bakari Sako di rifugiarsi in un bar, dove il titolare lo avrebbe invitato ad uscire senza chiamare la polizia, come evidenziato dalla procuratrice Eugenia Pentassuglia. Questo episodio alimenta le domande in città, dove le associazioni hanno indetto una manifestazione.

La cittadina tarantina Elena Modio si è detta sconvolta: “Fino all’ultimo – ha detto – ho sperato che non fossero loro… Invece no, sono stati proprio loro. E ho perso le parole, smarrite nello sconforto, nel senso di impotenza.”