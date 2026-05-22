Acerra si prepara all'arrivo di Papa Leone XIV, una visita attesa che segna un momento storico per la città e per l'intera area della Terra dei Fuochi. La località, in provincia di Napoli, si presenta blindata e adornata con gigantografie del Pontefice, striscioni e i colori del Vaticano. L'evento di domani vedrà la partecipazione di 90 sindaci provenienti dai territori coinvolti dall'emergenza ambientale.

Il programma prevede un incontro significativo tra il Pontefice e le famiglie delle vittime dell'inquinamento, che si terrà nella Cattedrale di Acerra.

Il vescovo Antonio Di Donna, che incontra regolarmente queste famiglie, ha sottolineato l'importanza di dare voce al profondo dolore e alla sofferenza vissuta da numerosi giovani e bambini della Terra dei Fuochi. La visita di Papa Leone XIV sarà accompagnata da un rigoroso piano di sicurezza, con la chiusura al traffico delle strade interessate dal percorso papale e il divieto di sosta già in vigore da ieri.

Organizzazione e presenze istituzionali

Il sindaco di Acerra, Tito d'Errico, ha invitato i concittadini a partecipare con entusiasmo, chiedendo pazienza per i disagi legati alle misure di sicurezza, coordinate d'intesa con Prefettura, Questura e Santa Sede. All'accoglienza del Santo Padre parteciperanno, oltre al sindaco, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il percorso del Papa includerà l'utilizzo della Papamobile dal Duomo fino a Piazza Calipari, dove sarà recitata una preghiera dedicata alle vittime della Terra dei Fuochi. Questa visita assume un rilievo particolare, avvenendo alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato si', evidenziando il costante impegno della Chiesa per la salvaguardia dell'ambiente.

Il contesto ambientale e l'impegno della diocesi

La presenza di Papa Leone XIV ad Acerra riveste un significato simbolico per l'intera Terra dei Fuochi, un'area che abbraccia 90 comuni e circa 3 milioni di abitanti. Monsignor Di Donna ha rimarcato come la custodia del creato debba essere parte integrante della formazione e dell'educazione nelle parrocchie, superando la percezione di essere un tema di élite.

La diocesi di Acerra, insieme alle altre diocesi campane, è da anni in prima linea in iniziative per la difesa dell'ambiente, attraverso pellegrinaggi e attività di sensibilizzazione.

Il territorio acerrano ospita da quasi trent'anni l'unico inceneritore della Regione Campania, il più grande d'Europa. Negli ultimi decenni, la cittadinanza ha mostrato una reazione positiva alla crisi ambientale, con la nascita di comitati, associazioni e gruppi di volontari. Anche le istituzioni hanno avviato azioni coordinate, tra cui la nomina di un Commissario Unico e la creazione di una cabina di regia per la Terra dei Fuochi, con l'obiettivo di rafforzare il controllo e la tutela ambientale. Monsignor Di Donna ha ribadito con forza che "Acerra non può essere una città sacrificata sull'altare del profitto o del benessere di altre zone".