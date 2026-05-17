Nel pomeriggio di oggi si sono registrati momenti di forte tensione a Lecco, a poche ore dalla sfida tra Lecco e Catania, valida per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il match, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Rigamonti-Ceppi e trasmesso in diretta su Rai Sport, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intera fase playoff per la promozione in Serie B.

Le prime costruzioni degli scontri

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni gruppi di tifosi locali avrebbero cercato il contatto con i sostenitori rossazzurri arrivati in Lombardia per seguire la squadra allenata da Domenico Toscano.

Diverse indiscrezioni parlano anche della presenza di ultras provenienti da Varese insieme ai supporter lecchesi. La situazione sarebbe degenerata rapidamente, generando momenti di caos e preoccupazione nelle zone vicine ai punti di ritrovo dei tifosi ospiti.

Determinante l’intervento delle forze dell’ordine e degli agenti della Digos, che sono riusciti a riportare la calma evitando conseguenze peggiori. Al momento si parla soltanto di alcuni feriti lievi e contusi, senza situazioni particolarmente gravi, ma l’episodio ha inevitabilmente acceso ulteriormente il clima attorno a una partita già molto sentita da entrambe le tifoserie.

La sfida tra Lecco e Catania rappresenta infatti uno snodo fondamentale nella corsa verso la promozione.

In palio c’è l’accesso alle Final Four dei playoff di Serie C, un traguardo che potrebbe avvicinare una delle due squadre al salto di categoria. Il ritorno del doppio confronto è previsto mercoledì 20 maggio allo stadio Massimino di Catania, dove si deciderà quale formazione continuerà il proprio cammino affrontando la vincente della sfida tra Potenza Calcio e Ascoli Calcio 1898 FC.

Sul piano regolamentare il Catania parte con un vantaggio importante. Grazie al secondo posto ottenuto nel Girone C durante la stagione regolare, i rossazzurri sono testa di serie e, in caso di perfetta parità nel risultato complessivo dopo i 180 minuti, sarebbero proprio gli etnei a qualificarsi al turno successivo.Gli episodi verificatisi nel pomeriggio rischiano però di oscurare una serata che avrebbe dovuto essere soltanto una festa di sport e passione.

Migliaia di tifosi sono attesi sugli spalti del Rigamonti-Ceppi per assistere a una delle gare più importanti della stagione, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire ordine pubblico e sicurezza prima, durante e dopo il fischio finale.