Momenti di forte tensione al Senato delle Filippine, dove sono stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco mentre era in corso un’operazione legata al senatore Ronald dela Rosa, ricercato dalla Corte penale internazionale.

Secondo quanto riferito, almeno cinque spari hanno risuonato all’interno dell’edificio, provocando il panico tra i giornalisti presenti, costretti a cercare rapidamente riparo. Poco prima, alcuni soldati armati di fucili e dotati di equipaggiamento protettivo erano stati visti salire le scale del Senato.

Dela Rosa, ex capo della controversa guerra alla droga condotta durante la presidenza di Rodrigo Duterte — attualmente detenuto all’L'Aia — si era barricato nell’edificio già da lunedì. Il senatore ha chiesto ai militari di interrompere i tentativi di arresto e il possibile trasferimento nei Paesi Bassi, dove dovrebbe affrontare un processo con l’accusa di crimini contro l’umanità.