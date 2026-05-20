Quattro fabbricati abusivi sono stati demoliti a Pompei, in via Fosse di Valle, a ridosso della zona di Porta Vesuvio e a poche centinaia di metri da un'area archeologica. L'intervento, comunicato dalla Procura di Torre Annunziata, ha dato esecuzione a due sentenze di demolizione emesse dal tribunale oplontino nel 2006.

Dettagli delle strutture demolite

Sotto l'azione delle ruspe sono finiti un manufatto in cemento armato di 100 metri quadrati al piano terra, realizzato come ampliamento di un preesistente corpo di fabbrica; un altro di circa 16 mq adiacente al principale; uno di quasi 21 mq realizzato con profilati in ferro e lamiera coibentata; infine un manufatto, in parte in muratura e in parte in legno, delle dimensioni di 31 mq.

Le strutture abbattute erano in uso come palestra-ufficio, vano bagno, vano deposito attrezzi e garage.

Vincoli dell'area e modalità dell'intervento

L'area sulla quale erano state realizzate le opere abusive è sottoposta a vincoli quale zona agricola di rispetto archeologico, di natura paesaggistico-ambientale e come zona rossa ad alto rischio vulcanico. La Procura di Torre Annunziata ha fatto sapere che l'intervento è stato eseguito direttamente dal proprietario dei manufatti abusivi, in regime di autodemolizione, senza dunque anticipazioni di spesa da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti.

Contesto normativo e controlli sul territorio

La zona di Pompei, soggetta a vincoli paesaggistici e archeologici, è oggetto di frequenti controlli per contrastare l'abusivismo edilizio e la tutela dell'ambiente.

Le autorità locali, tra cui la Procura di Torre Annunziata, intervengono per garantire il rispetto delle normative urbanistiche e ambientali nelle aree di particolare interesse storico e paesaggistico.