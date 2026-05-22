Un'importante operazione condotta dai Carabinieri del Noe di Napoli e Caserta, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli, ha portato alla notifica di due misure cautelari nell'ambito di un'indagine approfondita sul traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi. L'inchiesta, avviata nell'aprile 2023 e protrattasi per diversi mesi, ha coinvolto un totale di nove indagati, accusati di aver smaltito illegalmente circa 25mila tonnellate di rifiuti. Tra questi, sono stati identificati maleodoranti fanghi di depurazione e scarti di demolizione, sversati in modo indiscriminato in terreni agricoli situati tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, nonché in due laghetti naturali adiacenti a un'azienda della zona.

Le investigazioni si sono avvalse anche delle dichiarazioni cruciali di un collaboratore di giustizia, il quale ha fornito dettagli sui legami con la fazione Bifognetti del clan dei Casalesi. Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti. L'attività criminale ha generato un illecito profitto stimato in circa 1,6 milioni di euro, somma che è stata oggetto di un sequestro per equivalente. L'operazione ha inoltre portato al sequestro di un complesso aziendale, diversi automezzi, beni mobili e immobili, inclusi terreni e porzioni di fabbricati. Già nelle fasi preliminari delle indagini, erano stati posti sotto sequestro almeno sei terreni agricoli specificamente utilizzati per lo sversamento dei materiali.

Il sistema fraudolento si basava sulla produzione di documentazione falsa, che permetteva una classificazione fittizia dei rifiuti, giustificando così il loro trasporto e l'abbandono nei siti prescelti.

Sequestri in un'area industriale a Nola

Le indagini hanno rivelato che, oltre agli sversamenti nei terreni agricoli del Casertano, ingenti quantitativi di scarti sono stati rinvenuti anche in un'area di cantiere situata in località Boscofangone di Nola. In questo sito erano in corso lavori per la realizzazione di un vasto complesso industriale di circa 83.825 metri quadrati, comprendente un opificio annesso di 39.000 metri quadrati. Anche questa struttura è stata sottoposta a sequestro nell'ambito di un'indagine separata condotta dalla Procura di Nola.

L'illecita movimentazione e lo smaltimento dei rifiuti, non conformi alla normativa vigente, erano resi possibili attraverso l'utilizzo sistematico di documentazione fittizia.

Contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi

In un contesto più ampio di contrasto agli illeciti ambientali nei comuni casertani e napoletani della cosiddetta Terra dei Fuochi, i primi quattro mesi del 2026 hanno registrato un'intensa attività investigativa. Oltre 500 persone sono state denunciate e 34 arrestate, con il sequestro di 259 siti produttivi su 460 controllati. Le sanzioni pecuniarie amministrative comminate ammontano a circa 3 milioni e mezzo di euro. Le autorità hanno potenziato i controlli attraverso l'impiego di tecnologie avanzate come foto trappole e microcamere, essenziali per monitorare le aree a rischio e identificare i responsabili di incendi dolosi e sversamenti abusivi.

A partire dal 15 giugno 2026, sono previsti ulteriori servizi e l'introduzione di nuove foto trappole per le Polizie locali, grazie a un finanziamento di due milioni di euro destinato a 34 comuni della provincia di Napoli e 22 della provincia di Caserta, rafforzando così l'impegno nella tutela ambientale.