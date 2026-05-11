Una forte polemica è scoppiata in Sicilia a seguito dell'annuncio di Caronte & Tourist, il principale gruppo privato di navigazione, riguardo un significativo aumento delle tariffe per i servizi di collegamento marittimo con le isole minori. A partire dal 15 maggio, tali rincari, che oscilleranno tra il 30 e il 50 per cento, interesseranno indistintamente passeggeri, residenti, veicoli privati e mezzi commerciali. La compagnia ha giustificato queste modifiche con l'incremento dei costi del carburante. È stato specificato che gli aumenti non riguarderanno i collegamenti diretti con le isole Pelagie.

Le proteste di sindaci e associazioni di categoria

Le reazioni non si sono fatte attendere. Fabrizio D’Ancona, sindaco di Pantelleria, ha etichettato gli aumenti come "del tutto inaccettabili" per le comunità delle isole minori e, in particolare, per la sua isola, che si trova "già gravemente penalizzata da collegamenti marittimi inadeguati, irregolari e insufficienti". D’Ancona ha inoltre messo in guardia sulle gravi conseguenze di un simile incremento tariffario, che "rischia di colpire duramente il diritto alla mobilità dei cittadini" e di "danneggiare in maniera significativa il settore turistico", proprio mentre le isole si apprestano ad accogliere i visitatori per la cruciale stagione estiva.

Anche Confesercenti Sicilia ha manifestato profonda preoccupazione, evidenziando il potenziale impatto negativo sulle imprese turistiche, commerciali e dell'accoglienza. Queste attività vedono infatti compromessa la competitività della loro offerta proprio all'inizio della stagione estiva. Vittorio Messina, presidente dell’associazione, ha ribadito l'importanza di garantire "il diritto alla mobilità attraverso politiche pubbliche adeguate e strumenti di compensazione". Messina ha inoltre sottolineato una carenza legislativa a livello nazionale, affermando che l'Italia rimane "l’unico Paese europeo a non avere una legge quadro specifica sulle isole minori che riconosca in maniera strutturale le condizioni di svantaggio permanente legate all’insularità e preveda agevolazioni fiscali, misure compensative e strumenti di sostegno per cittadini e imprese".

L'intervento di Federalberghi e la richiesta di sostegno pubblico

La contestazione agli aumenti tariffari di Caronte & Tourist si estende anche a Federalberghi isole minori. Il presidente, Christian Del Bono, ha descritto la situazione come "insostenibile", evidenziando le difficoltà che il settore alberghiero e ricettivo si troverà ad affrontare. L’associazione ha prontamente indirizzato un appello urgente ai vertici regionali e al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sollecitando un intervento per bloccare i rincari attraverso l'impiego di risorse pubbliche.

Il gruppo Caronte & Tourist, in quanto uno dei principali operatori privati nel settore del trasporto marittimo in Sicilia, gestisce un'ampia rete di collegamenti tra la terraferma e le isole minori siciliane.

Questo ruolo centrale è fondamentale per la mobilità sia dei residenti che dei numerosi turisti. Le isole minori della Sicilia, tra cui spiccano arcipelaghi come le Eolie, le Egadi, e singole perle come Ustica e Pantelleria, dipendono in maniera cruciale dai servizi marittimi per il trasporto di persone e merci. Questa intrinseca dipendenza rende le comunità insulari e le loro economie estremamente vulnerabili a qualsiasi variazione delle tariffe di trasporto, amplificando l'impatto di tali aumenti.