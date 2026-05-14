La Corte d'Assise di Milano ha emesso pesanti condanne per il tragico rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino-showroom di via Cantoni, nel capoluogo lombardo. Tre persone sono state riconosciute colpevoli e condannate a pene che arrivano fino a 30 anni di reclusione. L'incendio causò la morte di tre giovani di origine cinese, che si trovavano nell'edificio come ospiti per la notte e stavano dormendo al momento dell'accaduto.

Le vittime sono state identificate come Yindan Dong, di 19 anni, Yinjie Liu, di 17 anni, e An Pan, di 24 anni.

Due di loro erano fratelli. Le indagini hanno accertato che i tre giovani erano del tutto estranei ai debiti e ai traffici contestati agli imputati e sono deceduti per intossicazione da fumo. Il movente del gesto criminale, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio.

I tre imputati sono stati giudicati responsabili di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio doloso e tentata estorsione. Tra loro, l'esecutore materiale è stato condannato a 21 anni di carcere, mentre i due mandanti hanno ricevuto una condanna a 30 anni ciascuno.

Le indagini e i responsabili

Nel corso del procedimento giudiziario, la Procura di Milano aveva inizialmente richiesto la condanna all'ergastolo per i tre accusati.

Il caso ha visto coinvolti Washi Laroo, un cittadino olandese di 27 anni, individuato come l'esecutore materiale dell'incendio, e i cittadini cinesi Zhou Bing e Yijie Yao, accusati a vario titolo delle gravi imputazioni. La ricostruzione dei fatti ha evidenziato una complessa rete di debiti e crediti: Yijie Yao aveva un debito di circa 65.000 euro nei confronti di Zhou Bing, relativo a una partita di shaboo. Parallelamente, Yao vantava un credito di circa 40.000 euro per lavori edilizi non saldati dal padre del titolare dell'emporio, il quale aveva anche denunciato precedenti tentativi di estorsione.

Le prove raccolte durante le investigazioni hanno incluso importanti intercettazioni telefoniche e il sequestro di significative quantità di sostanze stupefacenti, tra cui circa 1,3 kg di shaboo e 1.000 pasticche di ecstasy.

Questi elementi hanno contribuito a delineare la dinamica dell'incendio e le responsabilità. Dopo il rogo, Washi Laroo si era allontanato dal territorio italiano, ma è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo, permettendo così il suo coinvolgimento nel processo. La Corte d'Assise ha attentamente valutato tutte le prove e le ricostruzioni fornite dall'accusa prima di emettere le sentenze definitive.

Il contesto del tragico evento

Il magazzino-showroom di via Cantoni, situato nella zona tra i quartieri di Certosa e Quarto Oggiaro a Milano, è stato il teatro di uno degli episodi criminali più gravi e drammatici registrati in città nel 2024. La vicenda ha suscitato profonda commozione e attenzione mediatica, non solo per la brutalità del gesto, ma anche per la giovane età delle vittime e la loro completa estraneità alle dinamiche sottostanti.

I tre giovani, che cercavano un riparo per la notte, sono stati tragicamente coinvolti in una spirale di violenza legata a debiti e traffici illeciti, perdendo la vita in circostanze che hanno scosso l'opinione pubblica.