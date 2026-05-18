Un uomo di 66 anni è stato arrestato a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'operazione, condotta dagli agenti di polizia giudiziaria del commissariato locale, ha portato al blocco dell'indagato in flagranza di reato all'interno di una scuola di danza. L'uomo è accusato di aver abusato di ragazze minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica, sfruttando la fiducia e il contesto delle attività formative.

Le gravi accuse riguardano episodi di molestie avvenuti in una saletta appositamente adibita allo svolgimento dei corsi individuali di musica.

Le indagini hanno permesso di accertare la presenza di almeno tre vittime, tra cui una ragazzina di età inferiore ai quattordici anni, circostanza che aggrava ulteriormente la posizione dell'arrestato. L'uomo avrebbe sistematicamente approfittato della sua posizione di insegnante per compiere gli abusi, trasformando un luogo di apprendimento in scena di crimini efferati.

L'arresto in flagranza e le indagini decisive

L'arresto è stato reso possibile grazie a un'attenta attività investigativa, che ha incluso l'uso di intercettazioni ambientali audio-video. La visione in diretta di queste registrazioni si è rivelata decisiva, consentendo agli agenti di cogliere l'uomo nel momento stesso in cui stava commettendo uno dei reati.

Questa prova inconfutabile ha permesso l'intervento immediato delle forze dell'ordine e l'arresto in flagranza, un elemento cruciale per la rapidità e l'efficacia dell'azione giudiziaria.

Successivamente all'arresto, la posizione del sessantaseienne è stata esaminata dal giudice per le indagini preliminari (GIP), che ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato quindi trasferito e recluso presso il carcere napoletano di Poggioreale, in attesa degli ulteriori sviluppi del procedimento penale. La celerità delle procedure sottolinea la gravità dei fatti contestati e la necessità di tutelare le vittime.

Il contesto degli abusi: una scuola di danza estranea ai fatti

Gli episodi di violenza si sono consumati all'interno di una scuola di danza situata nel comune di San Giorgio a Cremano. È importante sottolineare che la struttura che ospitava le lezioni di musica è risultata completamente estranea ai fatti e alle responsabilità dell'indagato. La saletta utilizzata per i corsi individuali era stata messa a disposizione per l'attività didattica dell'uomo, che ne avrebbe abusato per i suoi scopi criminali. L'intera operazione è stata frutto di una stretta collaborazione tra la polizia giudiziaria e la procura, che ha coordinato l'intera attività investigativa per assicurare alla giustizia il responsabile di tali efferati abusi.