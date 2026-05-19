A San Sebastiano al Vesuvio, è stato formalmente avviato un importante progetto di tutela del patrimonio. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha consegnato i lavori per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro del campanile del Santuario di San Sebastiano Martire. L'avvio delle opere, cruciale per la comunità, è stato ufficializzato il 18 maggio 2026, segnando un passo fondamentale per la sua conservazione.

Un simbolo seicentesco sotto intervento

Il progetto, del valore di circa 200.000 euro, è interamente finanziato dal Ministero della Cultura, a riprova dell'importanza attribuita all'opera.

La supervisione e la direzione dei lavori sono affidate alla stessa Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con il progetto esecutivo sviluppato sotto la responsabilità unica dell'architetto Filomena Russo del Prete. Il campanile, edificato nei primi anni del Seicento, è parte del Santuario di San Sebastiano Martire. Un bene di grande valore storico, architettonico e identitario per la comunità di San Sebastiano al Vesuvio, il Santuario, fondato nel 1580 ed elevato a Diocesano nel 2007, rappresenta un punto di riferimento religioso e culturale dell'area vesuviana.

Degrado e piano di consolidamento

Le indagini preliminari hanno rivelato criticità strutturali e fenomeni di degrado.

Questi interessavano le murature in tufo e pietra lavica, le volte, le catene metalliche e le coperture. Il progetto ha delineato un programma di interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico. Tra le operazioni figurano: iniezioni di malta, ristilatura dei giunti, inserimento di nuove catene strutturali, consolidamento delle volte, rifacimento delle impermeabilizzazioni e il restauro delle superfici intonacate e decorate.

Il cronoprogramma prevede una durata di 224 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione fissata entro il 27 dicembre 2026. L'intervento mira a restituire piena sicurezza e stabilità al campanile, garantendone la conservazione e la fruizione da parte della comunità. Si assicura così la tutela di un bene legato alla storia e all'identità di San Sebastiano al Vesuvio.