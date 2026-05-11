L'11 maggio 2026 è stata una giornata di forti disagi per il trasporto aereo in Italia a causa di uno sciopero che ha coinvolto diversi settori. L'agitazione principale è stata indetta dall'Enav, l'Ente nazionale assistenza al volo, con gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo di Roma che hanno interrotto le attività dalle 10 alle 18. Questo ha avuto un impatto diretto sui voli in partenza, in arrivo e in sorvolo nel Centro Italia. Parallelamente, il personale Enav di Napoli si è astenuto dal lavoro per otto ore, sempre dalle 10 alle 18, influenzando i collegamenti aerei nell'area campana.

Nella capitale, ulteriori interruzioni si sono verificate per quattro ore, dalle 12 alle 16, coinvolgendo gli addetti di Adr Security, responsabili dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Il blocco ha interessato specificamente i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All’aeroporto di Palermo, è stata programmata un'agitazione di quattro ore, dalle 12 alle 16, da parte del personale delle società Gh Palermo, Asc Handling e Aviapartner Palermo, contribuendo a un quadro di diffusa incertezza per i viaggiatori.

Voli cancellati e consigli per i passeggeri

Le ripercussioni dello sciopero si sono estese anche alle compagnie aeree, con uno stop di otto ore, dalle 10 alle 18, dei piloti e degli assistenti di volo di Easyjet.

Ita Airways ha comunicato di essere stata costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo, a seguito delle azioni di sciopero che hanno interessato il settore del trasporto aereo in Italia. La compagnia ha pertanto invitato tutti i viaggiatori che avevano acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Questa verifica poteva essere effettuata tramite il sito ufficiale ita-airways.com, nella sezione “Stato del volo”, o contattando l’agenzia di viaggio presso cui era stato acquistato il biglietto.

In caso di cancellazione o modifica operativa del volo, i passeggeri hanno avuto la possibilità di cambiare la prenotazione senza l'applicazione di penali o di richiedere il rimborso del biglietto.

Il rimborso era previsto in specifici casi: volo cancellato, partenza anticipata di oltre sessanta minuti o ritardo pari o superiore a cinque ore. Le richieste per tali rimborsi potevano essere presentate entro il 18 maggio.

Disagi negli aeroporti e la situazione generale

Lo sciopero ha interessato in modo particolare il Centro di Controllo d’Area di Roma e l’aeroporto di Napoli Capodichino, ma ha generato rallentamenti e disagi anche in altri aeroporti italiani, soprattutto nelle fasce orarie coinvolte dalle agitazioni. L’agitazione si è verificata in un periodo di forte mobilità nazionale e internazionale, intensificando i problemi per i numerosi viaggiatori. I passeggeri sono stati esortati a monitorare attentamente le comunicazioni diffuse dalle compagnie aeree e dagli aeroporti per ricevere eventuali aggiornamenti sulla situazione dei voli e sulle possibili variazioni operative.