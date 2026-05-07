Traffico paralizzato questa mattina del 7 maggio lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo e nell’area di Quattromiglia, all’altezza dello svincolo di Rende nel cosentino. Un violento incidente stradale ha coinvolto tre auto nei pressi della rampa di uscita in direzione sud, causando forti disagi alla circolazione. Due persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e personale Anas per i rilievi e la gestione della viabilità.

Scontro tra tre auto sulla A2 a Rende: dinamica e veicoli coinvolti

Il sinistro è avvenuto all’altezza del sottopasso dell’A2, sulla rampa di uscita che collega la carreggiata sud alla rotatoria di via Marconi.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un impatto frontale e laterale che ha coinvolto tre vetture: una Jeep Renegade, una Nissan X-Trail e una Volkswagen T-Roc. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato danni rilevanti ai mezzi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente stradale.

Feriti, soccorsi e intervento del 118 sulla A2 del Mediterraneo

Nel violento scontro sulla A2 a Rende sono rimaste ferite due persone, immediatamente soccorse dal personale sanitario del 118. Le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi, ma sono stati trasferiti per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi e per gestire la sicurezza dell’area, insieme ai tecnici Anas impegnati nel ripristino della viabilità lungo uno snodo ad alta intensità di traffico.

Viabilità in tilt tra A2 e Quattromiglia: senso unico alternato

L’incidente ha mandato in crisi la circolazione sia sull’Autostrada A2 sia nella zona di Quattromiglia, già fortemente congestionata. Per ridurre i disagi è stato istituito un senso unico alternato con passaggio consentito solo ai veicoli leggeri. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, con rallentamenti significativi anche sulla viabilità urbana di Rende. Le operazioni di gestione del traffico sono proseguite nelle ore successive al fine di mettere in sicurezza l'area e riportare la viabilità alla normalità.