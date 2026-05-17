Un sedicenne è stato arrestato a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, durante un'operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri. Il giovane è stato sorpreso in sella al suo scooter mentre portava con sé una pistola, un ritrovamento che ha immediatamente portato al suo fermo e al successivo arresto. L'episodio sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto alla diffusione di armi illegali e alla criminalità, in particolare quella che coinvolge i minori.

L'intervento dei Carabinieri e il sequestro dell'arma

L'operazione si è svolta nell'ambito di un servizio mirato di prevenzione e sicurezza.

I militari dell'Arma, durante un pattugliamento nell'area orientale della città, hanno intercettato il ragazzo. Fermato per un controllo di routine, il sedicenne è stato sottoposto a una perquisizione personale che ha rivelato la presenza dell'arma. Si trattava di una pistola la cui matricola era stata abrasa, un dettaglio che ne evidenzia la provenienza illecita e la volontà di renderla irrintracciabile. Il possesso di un'arma con tali caratteristiche costituisce un reato grave, e per questo il giovane è stato immediatamente tratto in arresto. La pistola è stata posta sotto sequestro e sarà ora oggetto di accertamenti tecnici per verificarne l'eventuale utilizzo in precedenti episodi criminali.

Il contesto di Ponticelli e la lotta alla criminalità giovanile

Il quartiere di Ponticelli, situato nella periferia orientale di Napoli, è un'area che richiede una particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine. L'arresto del sedicenne con la pistola si inserisce in un più ampio contesto di attività volte a prevenire e reprimere la criminalità giovanile, un fenomeno purtroppo radicato in alcune zone della città. Le operazioni di controllo del territorio sono intensificate proprio per contrastare la presenza di armi e il coinvolgimento di minori in attività illecite. L'obiettivo primario è quello di garantire maggiore sicurezza ai residenti e di arginare la diffusione di comportamenti devianti.

I carabinieri, insieme ad altre forze di polizia, svolgono regolarmente queste attività, concentrandosi sulle zone considerate più a rischio per disincentivare ogni forma di illegalità e ripristinare un clima di legalità e tranquillità per la comunità.