Il tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional ha dato ragione a Shakira nell’ultima controversia fiscale ancora aperta con l’Agenzia delle Entrate spagnola, chiudendo così una battaglia legale durata otto anni.

Secondo la decisione, la cantante non era fiscalmente residente in Spagna nel 2011, anno oggetto del contenzioso. Di conseguenza, i giudici hanno annullato le sanzioni tributarie e disposto larestituzione di circa 60 milioni di euro, come comunicato dallo studio legale guidato da José Luis Prada, che rappresenta l’artista.

La sentenza

La sentenza evidenzia che nel 2011 la popstar, allora legata all’ex calciatore del FC Barcelona Gerard Piqué, era impegnata in un tour mondiale con 120 concerti in 37 Paesi e non aveva in Spagna “né casa, né figli, né sede imprenditoriale”.

I giudici hanno inoltre sottolineato che l’amministrazione fiscale “non è stata in gredo di argomentare” una presenza sufficiente nel Paese: “Questa permanenza, come la stessa Amministrazione ha determinato, non ha raggiunto i 183 giorni” necessari per stabilire la residenza fiscale. Per questo motivo, aggiunge la corte, “è ovvio che le conseguenti sanzioni sono contrarie al diritto”.

Le parole della Corte

La Corte ha anche respinto il criterio delle cosiddette “assenze sporadiche” e ha stabilito che “non risulta provato che il nucleo principale o la base delle attività o degli interessi economici” della cantante si trovasse in Spagna. Al contrario, si legge nella sentenza, “la struttura imprenditoriale attribuita alla soubrette si trova fuori dal territorio nazionale, così come lo sviluppo prevalente della sua attività economica”.

Oltre all’annullamento delle sanzioni, il tribunale ha ordinato all’Agenzia Tributaria di restituire circa 60 milioni di euro, comprensivi degli importi trattenuti per il tour mondiale, degli interessi e delle spese legali sostenute dall’artista.

La condanna del fisco al pagamento delle spese è considerata un provvedimento eccezionale nel sistema spagnolo, applicato solo nei casi in cui si ravvisi “temerarietà” o mancanza di fondamento nell’azione amministrativa.

La sentenza, infine, non è ancora definitiva e potrà essere impugnata davanti alla Spanish Supreme Court entro 30 giorni.