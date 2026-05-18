Un'organizzazione criminale di cinque italiani, spacciatisi come Guardia di Finanza, è stata smantellata dal Comando Provinciale di Pisa. Il gruppo ha truffato hotel in diciassette regioni italiane, colpendo strutture alberghiere. L'inchiesta è partita dalle segnalazioni di albergatori.

I cinque indagati devono rispondere di truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio. Il modus operandi prevedeva il contatto telefonico con gli hotel, presentandosi come ispettori o ufficiali. Richiedevano preventivi per soggiorni, fornendo recapiti falsi e prenotando con carte di credito illecitamente detenute o credenziali rubate.

Dopo pochi giorni, con la scusa di impegni di servizio, annullavano le prenotazioni e richiedevano il rimborso delle somme già versate su carte o piattaforme diverse da quelle inizialmente usate. La frode si concretizzava quando le banche annullavano gli accrediti originari (non riconosciuti dai legittimi titolari delle carte), lasciando gli alberghi truffati con rimborsi reali per pagamenti mai incassati.

Le indagini e i sequestri

Le indagini hanno portato a perquisizioni nelle province di Viterbo e Napoli. Sono stati sequestrati dispositivi informatici, carte di credito e altri strumenti utilizzati per le truffe.

Il fenomeno dell'usurpazione di funzioni

Episodi analoghi di usurpazione di funzioni pubbliche sono stati registrati altrove.

A Siracusa, due individui furono denunciati per essersi spacciati per militari della Guardia di Finanza per ottenere informazioni riservate. Indossavano uniformi e utilizzavano oggetti riconducibili alle forze dell'ordine; nelle loro abitazioni furono rinvenute divise e strumenti per la messinscena.

La Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria, persegue illeciti, a tutela delle strutture ricettive e della sicurezza economica territoriale.