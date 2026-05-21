La sorella di El Koudri ha rilasciato una dichiarazione pubblica, visibilmente commossa, rivolgendo un pensiero sentito a tutte le vittime coinvolte nella vicenda che ha visto protagonista il fratello. L'intervento è giunto a seguito dell'arresto di El Koudri in relazione a un grave episodio che ha avuto ampia risonanza mediatica.

Durante l'incontro con i giornalisti, la sorella ha affermato: "Ogni pensiero va a chi ha subito l'incubo". Ha poi aggiunto che l'intera famiglia è profondamente scossa e che il loro primo pensiero è rivolto a chi è stato colpito dagli eventi.

Ha inoltre ribadito la volontà di affidarsi completamente al lavoro della magistratura e delle autorità competenti, sottolineando la fiducia nella giustizia e nell'accertamento dei fatti.

La posizione della famiglia

Attraverso le parole della sorella, la famiglia El Koudri ha espresso il proprio dolore e la vicinanza alle persone coinvolte. Ha dichiarato di non voler entrare nel merito delle indagini, ma di attendere con rispetto l'operato degli inquirenti. "Siamo sconvolti e addolorati. In questo momento il nostro pensiero va solo a chi ha vissuto questa tragedia", ha affermato la sorella, evidenziando il clima di dolore che la vicenda ha generato anche tra i familiari dell'indagato.

Collaborazione e rispetto per le vittime

Nel corso della dichiarazione, la sorella di El Koudri ha ribadito la piena collaborazione della famiglia con le autorità e la volontà di rispettare il dolore delle vittime. Ha specificato che la famiglia non rilascerà ulteriori commenti e che ogni comunicazione futura avverrà solo tramite i canali ufficiali. Questa scelta è dettata dal rispetto per le persone coinvolte e per le procedure giudiziarie in corso.