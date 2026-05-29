Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata del 28 maggio 2026 ad Acerra, in provincia di Napoli. Gli spari, che hanno interessato sia la strada che alcune abitazioni della zona, non hanno fortunatamente causato feriti, pur generando un comprensibile allarme tra i residenti. L'episodio ha immediatamente attivato le forze dell'ordine, che hanno avviato un'ampia attività investigativa per fare luce sull'accaduto.

Le indagini sull’accaduto sono state prontamente affidate ai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra.

Gli inquirenti sono attualmente impegnati nella meticolosa ricostruzione della dinamica dei fatti, nell’individuazione della matrice che ha scatenato gli spari e nell'accertamento delle eventuali responsabilità penali. Al momento, non risultano arresti né identificazioni dei responsabili, e le forze dell'ordine proseguono con la raccolta di ogni elemento utile alle investigazioni.

Controlli intensificati e attenzione delle istituzioni

La vicenda è seguita con particolare attenzione dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, il quale ha annunciato un significativo rafforzamento del presidio del territorio e delle attività di prevenzione in tutta l'area. L’obiettivo primario di queste misure è garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e scongiurare il ripetersi di episodi simili, ripristinando un senso di tranquillità.

Il prefetto ha inoltre evidenziato l’importanza cruciale della collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali per mantenere un elevato livello di vigilanza e controllo sulla zona interessata dagli spari.

Le forze dell'ordine in campo per la sicurezza pubblica

I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna detengono la responsabilità delle attività investigative e del controllo del territorio nell’area di Acerra, coordinando le operazioni sul campo. Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra opera in stretta collaborazione nelle indagini e nelle operazioni di prevenzione, agendo in coordinamento con la Prefettura di Napoli per un'azione congiunta. Le attività delle forze dell’ordine si concentrano sull’acquisizione di elementi utili alle indagini, attraverso rilievi tecnici accurati sulla scena e la raccolta di testimonianze dai residenti, elementi fondamentali per chiarire le circostanze dell'accaduto e identificare i responsabili.

La situazione complessiva rimane costantemente monitorata dalle autorità competenti, che hanno intensificato la loro presenza sul territorio con pattuglie e controlli. Questo incremento della vigilanza mira a garantire la sicurezza pubblica e a rassicurare la popolazione locale, profondamente colpita dagli eventi della tarda serata del 28 maggio, dimostrando un impegno costante per la tutela dell'ordine e della legalità.