Teresa Potenza si racconta, con il volto e i capelli coperti, nella nuova puntata di Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani su Rai2 in prima serata.

Prima donna a spezzare il silenzio della mafia foggiana e a diventare testimone di giustizia, ripercorre gli anni trascorsi accanto al boss di Cerignola Giuseppe Mastrangelo, condannato a tre ergastoli per quattro omicidi anche grazie alle sue dichiarazioni.

Nel corso dell’intervista con Fagnani, Potenza ricostruisce un periodo segnato da violenze, abusi e umiliazioni subite durante la relazione con il boss mafioso: "Una sera - come anticipato dalla redazione del programma - mi portò in aperta campagna, mi mise la pistola in bocca poi in testa, mi prese per i capelli, mi urinò in faccia e mi disse: tu che vuoi scappare da me meriti questo.

Ora scegli: vuoi essere violentata dai miei amici o ti faccio uno sfregio sul viso?"

Il coraggio della testimonianza

La testimone ricostruisce a Fagnani il periodo trascorso accanto a uno dei killer più spietati della criminalità organizzata locale. Tra i ricordi emerge anche la confessione del boss su uno degli episodi più sanguinosi della guerra di mafia di Cerignola: il triplice omicidio di tre giovani poco più che ventenni, uccisi e poi fatti sparire soltanto perché visti in un bar insieme a esponenti di un clan rivale.

“Sono stato io ad ammazzare quei tre ragazzi” è la frase attribuita a Mastrangelo e riportata da Potenza. Un ricordo che la donna dice di non aver mai dimenticato e che ancora oggi le suscita terrore: “Diceva: loro piangevano, gridavano come conigli.

Uno ha visto morire l’altro”.

L'impatto della testimonianza nella lotta alla criminalità organizzata

Le dichiarazioni di Teresa Potenza si sono rivelate determinanti nell’ambito dell’operazione Cartagine, la maxi inchiesta che ha inferto il primo duro colpo alla mafia di Cerignola.

“Ora sono una vittima mancata di lupara bianca”, afferma oggi la donna, ricordando di aver vissuto per anni nella paura concreta di morire. Tra gli episodi più drammatici rievocati dalla testimone ce n’è uno in particolare: “una sera Mastrangelo mi mise la pistola in bocca, poi alla testa. Lui era molto esaltato, fatto di cocaina, era fuori di sé. Lui diceva: io sono Dio, io decido chi vive e chi muore qui. Tu non sai cosa ho insegnato io ai ragazzi sotto di me.

Io ho insegnato come si ammazzano le persone, io ho insegnato come si seppelliscono le persone”.

Potenza racconta anche il momento della svolta, quando decide di fuggire dopo essere stata sequestrata per settimane dal boss, mentre era incinta del figlio di Mastrangelo. È proprio per quel bambino che, spiega alla giornalista, sceglie di rompere il silenzio sulla mafia foggiana e collaborare con la giustizia, ricostruendo anni di violenze e criminalità: “l’ho fatto per dare la possibilità a mio figlio di crescere libero”.

La narrazione delle storie dei protagonisti viene introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenta ciascun ospite e la sua vicenda.