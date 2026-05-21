Napoli e l'area flegrea hanno vissuto una mattinata di intensa attività sismica. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita distintamente poco dopo l'alba, alle 5.51, risvegliando numerosi residenti e generando paura. L'evento ha interessato il capoluogo e i vicini comuni dell’area flegrea e occidentale. Fortunatamente, nessun danno significativo a persone o strutture è stato segnalato.

La scossa principale: magnitudo 3.5 nei Campi Flegrei

L'attività sismica è proseguita, culminando con un evento più intenso. L'Osservatorio Vesuviano ha registrato alle 11.19 e 7 secondi la scossa più significativa, con magnitudo 3.5.

L'epicentro, a tre chilometri di profondità, è stato individuato nel cratere degli Astroni, ad Agnano. Questa scossa, parte di uno sciame sismico, è stata percepita in gran parte di Napoli, dai quartieri prossimi all'epicentro come Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura, e nelle zone collinari. Pochi minuti dopo, una seconda scossa di magnitudo 2.3 è stata anch'essa avvertita.

Verifiche immediate e l'intervento delle autorità

Nonostante la forte percezione, le prime verifiche non hanno rilevato danni. La Protezione Civile regionale si è attivata, avviando i protocolli di sicurezza. I Comuni dell'area hanno iniziato le verifiche strutturali. L'evento si inserisce in un contesto di attività sismica che ha interessato i Campi Flegrei nell'ultima settimana, con scosse tra 1.1 e 2.2.

La scossa delle 11.19, una delle più forti recenti, è stata preceduta e seguita da altri eventi minori, rilevati dall'INGV.

Il bradisismo e il monitoraggio costante dell'area

L'area dei Campi Flegrei è caratterizzata dal bradisismo, un fenomeno di lento sollevamento e abbassamento del suolo, tipico di questa zona vulcanica. L'epicentro delle scosse più recenti, inclusi quelli odierni, è stato localizzato nell'area della Solfatara. La sorveglianza sismica e vulcanica è costante e meticolosa, grazie all'attività dell'Osservatorio Vesuviano e dell'INGV. Questi enti monitorano ogni variazione, fornendo aggiornamenti tempestivi alla popolazione e alle autorità per gestire proattivamente il rischio sismico e vulcanico.