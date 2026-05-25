Una tragedia inaudita ha colpito la tranquilla comunità di Nurri, situata nel cuore del Sud Sardegna, nel pomeriggio di sabato 24 maggio 2026. Il piccolo Lorenzo Spano, un bambino di appena tre anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche, travolto da un trattore agricolo. Il mezzo era condotto dal padre, Stefano, nelle campagne della località Guzzini, un'area rurale che si estende nel territorio comunale.

L'incidente si è verificato intorno alle 15:30, in un momento che doveva essere di serena quotidianità in un pomeriggio di primavera. La dinamica esatta dell'accaduto è ora al centro delle indagini condotte dai Carabinieri di Isili, che sono intervenuti prontamente sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi necessari a ricostruire ogni dettaglio.

Il bambino è rimasto fatalmente schiacciato sotto le imponenti ruote del mezzo agricolo, e le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche e senza speranza.

Nonostante la rapidità e la professionalità dei soccorsi, ogni sforzo per salvare la vita di Lorenzo Spano si è purtroppo rivelato vano. Sul luogo della tragedia, che ha trasformato un pomeriggio qualsiasi in un incubo, sono giunti con la massima urgenza il personale medico del 118, un'elisoccorso e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Nonostante gli interventi immediati e disperati, per il piccolo non c'è stato nulla da fare, e i tentativi di rianimazione si sono conclusi con la tragica constatazione del decesso.

Il dramma ha avuto ripercussioni immediate anche sulla famiglia.

La madre del piccolo Lorenzo, Manuela, che si trova in un avanzato stato di gravidanza ed è in attesa del suo secondo figlio, ha accusato un grave malore a seguito dello shock e del dolore indescrivibile. È stata prontamente soccorsa sul posto e successivamente trasportata al Pronto soccorso per ricevere le cure e il supporto necessari, sconvolta dall'immane perdita.

Il profondo cordoglio nella comunità del Sarcidano

La notizia della prematura e tragica scomparsa di Lorenzo Spano ha gettato un'ombra di profonda tristezza e sgomento sull'intera comunità di Nurri e, più in generale, sull'area del Sarcidano. Un silenzio pesante e carico di dolore è sceso sulla piccola località, che si è stretta attorno alla famiglia colpita da un evento così straziante.

La tragedia ha lasciato tutti attoniti e uniti in un sentimento di cordoglio e vicinanza.

La località Guzzini, dove si è consumato il fatale incidente, è una zona prettamente rurale, caratterizzata da un paesaggio agricolo e dalla presenza diffusa di aziende a conduzione familiare. Questo contesto, intrinsecamente legato alla vita e al lavoro nei campi, rende ancora più amara e incomprensibile la fatalità che ha portato alla morte del bambino, in un ambiente che dovrebbe essere sinonimo di vita e prosperità.