Una tragedia ha scosso l'alba nel Mantovano: due giovani di 25 anni sono morti investiti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta a Roncoferraro. I ragazzi, che viaggiavano insieme sulla stessa bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro in un allevamento della zona, sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato. L’incidente si è verificato nel tratto stradale che attraversa la frazione di Villa Garibaldi, un'area a vocazione agricola.

L'impatto è stato violentissimo, con conseguenze fatali per i due giovani. Dopo lo scontro, il furgone si è ribaltato, finendo la sua corsa in un fossato.

I due ragazzi, entrambi di origine indiana, sono deceduti sul colpo. Le prime ricostruzioni indicano che uno dei giovani risiedeva a Castel d’Ario (Mantova) e l’altro a Salizzole (Verona). Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni anch’egli residente a Castel d’Ario, ha riportato ferite ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova. Le sue condizioni non sono gravi.

I soccorsi e le indagini sull'incidente

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco di Mantova per la messa in sicurezza dell'area. Due automediche e due ambulanze (Soccorso Azzurro e Croce Verde) sono intervenute, ma per i due giovani non c'era più nulla da fare.

I rilievi per determinare la dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri di Mantova e di Sustinente. Le forze dell'ordine hanno gestito la viabilità, chiudendo il tratto di strada per consentire le operazioni. Tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Contesto e sicurezza stradale

Il comune diRoncoferraro, in provincia di Mantova (Lombardia), include diverse frazioni, tra cui Villa Garibaldi, teatro di questo drammatico evento. L’area è caratterizzata da una significativa presenza di attività agricole e allevamenti, settori fondamentali per l'economia locale e che impiegano numerosi lavoratori. È proprio per raggiungere uno di questi allevamenti che i due giovani stavano percorrendo via Alessandro Volta.

La viabilità in queste fasce orarie è spesso densa di lavoratori pendolari, rendendo la sicurezza stradale un tema di cruciale importanza. Questo tragico episodio riaccende l'attenzione sulla necessità di prudenza sulle strade, specialmente dove la presenza di lavoratori e mezzi agricoli è elevata.