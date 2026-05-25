La cardiochirurga Emma Bergonzoni ha confermato il 25 maggio 2026 ai magistrati che il prelievo del cuore malato del piccolo Domenico Caliendo era già iniziato. In quel momento, il contenitore con il nuovo organo, proveniente da Bolzano, era ancora chiuso nel suo box frigo. Il trapianto, eseguito il 23 dicembre 2025 al Monaldi di Napoli con Guido Oppido, non ebbe l'esito sperato, portando al decesso del bambino il 21 febbraio.

Durante l'interrogatorio, il sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, che conduce l'indagine con il procuratore aggiunto Antonio Ricci, ha chiesto alla Bergonzoni se i medici Farina e Pagano, responsabili dell'espianto a Bolzano, fossero presenti in sala operatoria all'inizio della cardiectomia.

La cardiochirurga ha risposto: «Mi pare che non fossero già in sala operatoria». Alla successiva domanda se la cardiectomia fosse iniziata con il contenitore dell'organo donato ancora chiuso e in assenza dei due medici, la Bergonzoni ha confermato: «Sì».

L'inchiesta: discrepanze sulle pulsazioni e tempistiche

L'indagine, che include l'accusa di falso, ha esaminato le contrazioni cardiache registrate dal cuore di Domenico dopo la cardiectomia. L'organo, ripreso in video acquisiti dagli inquirenti, mostra una significativa discrepanza. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino, ha evidenziato che i consulenti di parte hanno sostenuto circa 40 pulsazioni al minuto, mentre i tecnici della famiglia hanno riscontrato circa 22 contrazioni al minuto.

Questa differenza è cruciale: 22 pulsazioni risulterebbero compatibili con un inizio delle operazioni chirurgiche alle 14:18, in netto contrasto con le 14:26 indicate dalla difesa del chirurgo indagato. Tale divergenza temporale potrebbe avere implicazioni significative sulla ricostruzione dei fatti.

L'intervento si è svolto presso l'ospedale Monaldi di Napoli, struttura specializzata in cardiochirurgia e trapianti. Il Monaldi è un centro di riferimento nazionale per patologie cardiache e trapianti, con reparti all'avanguardia e un'équipe multidisciplinare. L'attenzione inquirente è focalizzata su procedure e tempistiche che hanno preceduto e seguito il tragico esito, per chiarire gli aspetti della vicenda che ha portato alla morte del bambino.