Il Tribunale di Padova ha respinto in via definitiva la richiesta di reintegro nella casa famiglia di Vigonza presentata dalla donna nota al pubblico come la "mamma del bosco". La decisione, comunicata ufficialmente il 12 maggio 2026, pone fine a una vicenda che ha suscitato notevole attenzione mediatica e che ha visto la donna allontanata dalla struttura dove aveva risieduto per diversi anni insieme ai suoi figli minori.

Questa pronuncia giudiziaria conferma la linea già adottata dalle autorità competenti e ribadisce l'importanza delle valutazioni effettuate nel superiore interesse dei minori.

La richiesta di poter fare ritorno nella struttura era stata avanzata dai legali della donna, ma non ha trovato accoglimento presso i giudici patavini.

La decisione del Tribunale e le sue motivazioni

I giudici del Tribunale di Padova hanno motivato la loro decisione sottolineando l'assenza delle condizioni necessarie per il ritorno della donna all'interno della casa famiglia. L'allontanamento della "mamma del bosco" era avvenuto in seguito a una serie di approfondite verifiche e attente valutazioni condotte dalle autorità preposte, le quali avevano portato a ritenere non più idonea la permanenza della donna nella struttura.

La richiesta di reintegro, presentata dai difensori della donna, mirava a ribaltare tale provvedimento.

Tuttavia, il collegio giudicante ha esaminato attentamente tutti gli elementi presentati, concludendo che non vi fossero argomenti o prove sufficienti a giustificare un cambiamento della situazione. La sentenza sottolinea l'importanza di mantenere un ambiente stabile e protetto per i minori, in linea con le finalità istituzionali delle case famiglia.

Il ruolo cruciale della Casa Famiglia di Vigonza

La casa famiglia di Vigonza rappresenta una risorsa fondamentale nel tessuto sociale del territorio, offrendo accoglienza e supporto a nuclei familiari in difficoltà. La struttura è specificamente progettata per fornire un supporto abitativo e sociale completo, creando un ambiente protetto e sicuro per donne e minori che si trovano in situazioni di vulnerabilità e necessitano di assistenza qualificata.

Gestita da enti locali con una consolidata esperienza nel settore dell'assistenza, la casa famiglia si impegna a guidare gli ospiti in un percorso di autonomia e reinserimento sociale. L'accesso a queste strutture è regolato da criteri rigorosi e richiede una valutazione approfondita da parte dei servizi sociali locali, che hanno il compito di accertare le reali necessità e l'idoneità dei richiedenti.

La vicenda che ha coinvolto la "mamma del bosco" ha indubbiamente generato un ampio dibattito pubblico e un notevole interesse. Nonostante ciò, il Tribunale di Padova ha mantenuto una posizione ferma e coerente con le decisioni già prese dalle autorità. La sentenza ribadisce con chiarezza che la priorità assoluta in questi contesti è sempre la tutela dei minori e il rispetto scrupoloso delle regole e delle normative interne che governano il funzionamento delle strutture di accoglienza.

La decisione finale dei giudici di Padova conferma dunque l'orientamento a salvaguardare il benessere dei bambini e a garantire che le strutture di accoglienza operino secondo principi di sicurezza e stabilità, essenziali per il delicato percorso di crescita e recupero delle famiglie ospitate.