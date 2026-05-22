Il Commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano ha un nuovo dirigente: si è insediato il vicequestore aggiunto Vincenzo Coletta. L'ufficiale, 47 anni, subentra al vice questore Donatella Grassi alla guida del presidio vesuviano, portando con sé un'esperienza ventennale e un curriculum professionale di rilievo maturato in 26 anni di servizio nella Polizia di Stato.

Il percorso di Coletta è caratterizzato da incarichi significativi sia in ambito investigativo che territoriale. Prima di approdare a San Giorgio a Cremano, il vicequestore aggiunto ha operato in diverse realtà del territorio nazionale, tra cui Bologna, Vibo Valentia, Roma, Campobasso, per poi fare ritorno a Napoli.

La sua carriera lo ha visto impegnato in ruoli cruciali, come quelli ricoperti presso la Squadra Mobile, dove si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione e ha diretto la sezione antirapina.

All'interno della Questura, Coletta ha ricoperto l'incarico di funzionario addetto alla Digos, con particolare attenzione alla sezione antiterrorismo. Per un quadriennio, ha svolto le funzioni di funzionario della Squadra Volanti della Questura di Napoli, contribuendo attivamente al controllo del territorio. Successivamente, ha assunto ruoli di maggiore responsabilità, venendo nominato vice dirigente del commissariato Portici-Ercolano e, in seguito, dirigente dei commissariati di Bagnoli e del Vomero.

In queste posizioni, ha ottenuto importanti risultati sul piano operativo e nella gestione dell'ordine pubblico, consolidando la sua reputazione professionale.

L'insediamento e il ruolo strategico del Commissariato

La cerimonia di presentazione ufficiale del nuovo dirigente si è svolta presso gli uffici del commissariato di Polizia, situati in via Salvator Rosa. L'evento ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari del vasto territorio vesuviano, sottolineando l'importanza dell'avvicendamento. Presente anche il Cappellano della Polizia di Stato, don Vincenzo Cozzolino, che ha impartito la benedizione ai presenti e ha rivolto un augurio di proficua carriera al neo dirigente.

Il percorso professionale di Coletta, costruito sul campo attraverso attività di coordinamento, gestione dell'ordine pubblico e un costante contrasto alla criminalità, lo rende particolarmente adatto a dirigere un presidio considerato strategico per l'intera area vesuviana. La sua nomina rafforza l'impegno delle forze dell'ordine a garantire sicurezza e legalità in un contesto territoriale dinamico e complesso.

La nuova sede: un investimento per la legalità

Il Commissariato di San Giorgio a Cremano non è solo un punto di riferimento per la sicurezza, ma anche un simbolo di legalità per la comunità. In quest'ottica, nel dicembre 2019 è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno e il Comune di San Giorgio a Cremano.

L'accordo mira alla realizzazione di una nuova sede per il Commissariato di Polizia di Stato, un'iniziativa che coniuga l'esigenza di un presidio moderno con l'ottimizzazione delle risorse pubbliche.

Il protocollo prevede la cessione a titolo gratuito allo Stato di un suolo di proprietà comunale, un passo fondamentale che consentirà un significativo abbattimento dei costi. Si stima un risparmio di 35.000 euro annui, precedentemente destinati al canone di affitto passivo. La costruzione della nuova struttura sarà interamente finanziata con fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno, che si occuperà della pubblicazione del bando di progettazione ed esecuzione dell'opera non appena saranno concluse le attività procedurali relative alla consegna del bene.

Questa iniziativa rappresenta un investimento concreto per il futuro della sicurezza nell'area vesuviana, garantendo alla Polizia di Stato una sede funzionale e all'avanguardia, capace di supportare al meglio le operazioni di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, a beneficio di tutta la comunità locale.