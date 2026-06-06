Una ragazza di 14 anni è stata gravemente investita da una moto nella tarda serata di ieri, 5 giugno 2026, ad Avellino, nei pressi del terminal di Air Campania. La giovane, residente nella vicina Mercogliano, si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stata travolta dal veicolo a due ruote, guidato da un 25enne.

A seguito dell'impatto, la 14enne ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo. I soccorsi sono stati tempestivi: la ragazza è stata prontamente assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale “Moscati” di Avellino.

Le sue condizioni sono state giudicate subito gravi dai medici. Data la serietà del quadro clinico e la necessità di cure altamente specializzate, poco dopo l'una di notte del 6 giugno, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza. La giovane è stata condotta all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, riconosciuto come struttura di riferimento regionale per la gestione dei traumi pediatrici più complessi.

Le condizioni del motociclista e le indagini in corso

Il giovane di 25 anni alla guida della moto è rimasto anch'egli ferito nell'incidente, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Gli accertamenti mirano a definire con precisione la velocità dei veicoli coinvolti, le traiettorie seguite e le circostanze precise che hanno portato allo schianto. Le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sull'episodio e accertare eventuali responsabilità.

Il Santobono di Napoli: centro di eccellenza pediatrica

L'ospedale Santobono di Napoli, dove la 14enne ferita è stata trasferita, è riconosciuto come uno dei principali centri pediatrici della Campania. La struttura è altamente specializzata nella gestione delle emergenze e dei traumi gravi che coinvolgono minori. Il Santobono dispone di reparti e equipe mediche dedicate specificamente alla cura di pazienti pediatrici in condizioni critiche, offrendo trattamenti e assistenza avanzati.

È per questo motivo che viene frequentemente scelto per i trasferimenti urgenti di bambini e adolescenti che necessitano di cure mediche e chirurgiche di altissimo livello, confermando il suo ruolo fondamentale in situazioni di grave emergenza.