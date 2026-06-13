Grande preoccupazione a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, per la scomparsa di Nicoletta Anamaria Domide, 14 anni. La ragazza è uscita di casa nella mattinata di del 13 giugno per sostenere gli esami di terza media, Istituto posto al centro della cittadina, ma dopo essere arrivata nei pressi della scuola si sarebbe allontanata senza entrare in classe. Da quel momento si sono perse le sue tracce e la famiglia ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Indagini in corso delle forze dell’ordine e collaborazione cittadini

14enne si allontana da scuola durante gli esami

Momenti di grande preoccupazione per i familiari della 14enne.

I genitori, non vedendola tornare a casa e senza riuscire a mettersi in contatto con lei, hanno immediatamente presentato denuncia di scomparsa e fatto partire le ricerche. La ragazza non ha più fornito alcuna notizia dopo essersi avvicinata alla scuola. Nel frattempo, tutta la comunità di Isola Capo Rizzuto si è attivata, diffondendo l’appello e cercando qualsiasi elemento utile per ricostruire i suoi ultimi spostamenti o eventuali avvistamenti. Le operazioni di ricerca continuano con il supporto delle forze dell’ordine.

Appello del sindaco Isola Capo Rizzuto: massima condivisione per la 14enne scomparsa

La vicenda ha immediatamente attirato l’attenzione dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha lanciato un appello pubblico rivolto alla cittadinanza, chiedendo la massima collaborazione.

L’invito è quello di diffondere qualsiasi informazione utile e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine. È stata ribadita l’importanza della rapidità nelle prime ore dalla scomparsa, momento in cui anche un piccolo dettaglio può risultare decisivo per le ricerche. Sul territorio proseguono le operazioni coordinate tra Carabinieri, Polizia e volontari.

Ricerche 14enne scomparsa Crotone: forze dell’ordine e 112 attivi

Le forze dell’ordine stanno vagliando ogni possibile elemento utile alle indagini, mentre il numero di emergenza 112 rimane pienamente operativo per raccogliere eventuali segnalazioni. Intanto, sui social, la comunità continua a rilanciare l’appello nella speranza di un possibile avvistamento.

L’obiettivo resta quello di riportare Nicoletta a casa nel minor tempo possibile. Chiunque possa averla vista o disponga di informazioni utili è invitato a contattare subito Carabinieri o Polizia, senza esitazioni. Le attività di ricerca proseguono ininterrottamente, con il coordinamento costante tra tutte le forze impegnate sul territorio.