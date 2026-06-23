Il comune di Acerra, situato nell'area nota come Terra dei Fuochi, registra il più alto numero di casi di tumore tra i territori della Asl Napoli 2 Nord. Questo dato emerge da un recente report diffuso dall'azienda sanitaria, che evidenzia un preoccupante picco di incidenza oncologica in questa specifica località della Campania, tristemente conosciuta per roghi e smaltimento illecito di rifiuti.

I dati del report della Asl Napoli 2 Nord

Il documento della Asl Napoli 2 Nord, presentato in una conferenza stampa, conferma che il picco di incidenza dei tumori si concentra proprio ad Acerra.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Mario Iervolino, ha illustrato i dati, sottolineando come siano frutto di un monitoraggio costante della popolazione residente. Il report evidenzia chiaramente che, rispetto agli altri comuni sotto la giurisdizione della stessa Asl, Acerra presenta un'incidenza superiore di casi oncologici.

Il sindaco di Acerra, Tito D'Errico, ha espresso la sua posizione, dichiarando che «i dati confermano le preoccupazioni della cittadinanza e la necessità di interventi urgenti per la tutela della salute pubblica». L'amministrazione comunale ha ribadito la richiesta di maggiori controlli ambientali e di ulteriori studi epidemiologici per approfondire le cause di questo aumento dei tumori.

Il contesto della Terra dei Fuochi

La Terra dei Fuochi è un'ampia area che si estende tra le province di Napoli e Caserta. È tristemente nota per i fenomeni di smaltimento illegale di rifiuti e gli incendi dolosi che, secondo numerosi studi, hanno avuto impatti negativi sulla salute della popolazione. Acerra, trovandosi in questa zona, è spesso al centro dell'attenzione per le problematiche ambientali e sanitarie strettamente connesse alla gestione dei rifiuti.

La Asl Napoli 2 Nord è l'azienda sanitaria locale che serve numerosi comuni nella parte nord della provincia di Napoli, inclusa Acerra. L'ente svolge attività di prevenzione, monitoraggio e assistenza sanitaria per centinaia di migliaia di residenti. La pubblicazione di questo report rappresenta un importante passo verso la trasparenza e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi sanitari legati all'inquinamento ambientale.