Si è spenta a Buenos Aires Taty Almeida, figura storica e simbolo delle Madri di Plaza de Mayo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 15 giugno 2026, segna la fine di un'era per la lotta ai diritti umani in Argentina. Almeida era riconosciuta come una delle principali voci nella battaglia per la verità e la giustizia sui desaparecidos durante la dittatura argentina.

Nata María Adela Gard de Almeida, Taty visse il dramma della sparizione del figlio Alejandro, sequestrato nel 1975 a vent'anni. Questa tragedia la spinse a unirsi alle Madri di Plaza de Mayo, un'associazione nata per chiedere la verità sulla sorte dei figli e denunciare le violazioni dei diritti umani (1976-1983).

Il suo impegno fu riassunto nella frase emblematica: "Non dimenticare, non perdonare, non riconciliare", monito contro l'oblio e l'impunità.

Il ruolo di Taty Almeida nella lotta per la memoria e la giustizia

Nel corso di decenni di attivismo, Taty Almeida fu un volto noto della lotta per la memoria e la giustizia in Argentina. La sua partecipazione a manifestazioni e la sua presenza settimanale nelle marce in Plaza de Mayo la resero un punto di riferimento per le famiglie dei desaparecidos. Attraverso la sua voce, Almeida contribuì a mantenere viva l'attenzione internazionale sulle vicende della dittatura argentina e sulle richieste di verità e giustizia avanzate dalle Madri di Plaza de Mayo.

Le Madri di Plaza de Mayo: un simbolo globale di difesa dei diritti umani

Le Madri di Plaza de Mayo, associazione argentina fondata nel 1977, emersero come un'organizzazione fondamentale in uno dei periodi più oscuri del paese. Nacquero dall'unione di donne che cercavano i propri figli durante la dittatura militare. L'organizzazione si distinse per le sue emblematiche marce settimanali nella piazza antistante la Casa Rosada, simbolo della richiesta di giustizia e verità per le vittime di sequestri e sparizioni. Con il passare degli anni, le Madri di Plaza de Mayo trascendevano i confini nazionali, trasformandosi in un simbolo internazionale della difesa dei diritti umani e della lotta contro l'impunità.