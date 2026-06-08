Un uomo di 60 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno in un incidente stradale avvenuto ad Altivole, in provincia di Treviso. La vittima, residente a Vedelago, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada in via Edificio, nella frazione di Caselle.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza del civico 8. La moto ha terminato la propria corsa contro il muro di cinta in cemento di un’abitazione privata. L’impatto è stato molto violento e per il 60enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate fatali. Il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo. Dopo l’allarme, sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Riese Pio X, che hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Motociclista morto ad Altivole, accertamenti sulla dinamica

Gli investigatori dovranno ora stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo della motocicletta. Al momento, non risultano conferme definitive sulla presenza di altri veicoli coinvolti. La prima ipotesi è quella di una fuoriuscita autonoma, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire ogni dettaglio.

L'incidente si è verificato in piena notte, intorno alle 2.

La zona interessata è un tratto residenziale della frazione di Caselle, dove la moto è finita contro la recinzione di una casa. I rilievi svolti sul posto serviranno anche a ricostruire la traiettoria del mezzo e gli ultimi istanti prima dello schianto.

La notizia ha colpito la comunità di Vedelago, dove l’uomo viveva, e quella di Altivole, sconvolta da un incidente avvenuto nel cuore della notte e concluso con un bilancio drammatico.