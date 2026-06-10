Ad Amalfi, un nuovo micronido comunale aprirà le sue porte, offrendo venti posti per la prima infanzia. La struttura sorge nell'ex scuola elementare di Vettica, un edificio inutilizzato per circa due decenni e ora completamente riqualificato. Interventi strutturali e di adeguamento sismico hanno riportato il plesso a nuova vita. L'inaugurazione è fissata per lunedì 15 giugno alle ore 19.30, evento chiave per i servizi educativi locali.

Il progetto ha richiesto un investimento di circa 1 milione di euro, di cui 400 mila euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la restante parte dal bilancio comunale.

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha evidenziato il progresso della città, passata da zero a trentacinque posti per micronido in soli cinque anni. Milano ha descritto la struttura come "moderna, sicura e sostenibile", pensata per un ambiente funzionale e inclusivo, anche grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, a conferma dell'impegno per l'infanzia.

Caratteristiche e servizi del micronido

L'edificio è stato interamente rinnovato, dotato di nuovi arredi e privo di barriere architettoniche, progettato per un ambiente curato e sano. Oltre agli spazi per i bambini, il micronido include una mensa interna, dispensa, lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiali e un ambulatorio pediatrico.

Presenti anche locali pluriuso per il personale (spogliatoio, segreteria, sala riunioni), a conferma di un'offerta di servizi completa e di qualità.

Un'iniziativa strategica per l'infanzia

L'apertura del micronido è un passo fondamentale per i servizi educativi della prima infanzia ad Amalfi. L'intervento, strategico per l'amministrazione, mira a rafforzare le opportunità di crescita per i bambini e a fornire sostegno alle famiglie, in linea con gli obiettivi del PNRR. Questa moderna struttura non solo migliora l'offerta educativa, ma restituisce alla comunità un importante edificio pubblico, trasformandolo in un centro vitale per l'inclusione e la qualità dei servizi locali.