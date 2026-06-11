L'Asl Avellino ha lanciato un piano straordinario per contrastare l'emergenza cinghiali che sta interessando le aree urbane e rurali tra Ariano Irpino e Villanova del Battista. L'iniziativa, avviata l'11 giugno 2026, mira a garantire la sicurezza pubblica attraverso l'adozione di sistemi innovativi quali teleselezione, telenarcosi ed eutanasia, come stabilito dal Dipartimento di Prevenzione del capoluogo irpino. L'obiettivo primario è la tutela della popolazione residente nelle zone più colpite dalla crescente presenza di questi ungulati.

I primi risultati del piano sono significativi: nelle ultime settimane, sono stati catturati e abbattuti un totale di sessantadue ungulati.

Nello specifico, da aprile ad oggi, l'Unità Operativa Salute Animale della Asl Avellino ha registrato la cattura e l'abbattimento di 52 cinghiali nel comune di Ariano Irpino e di dieci esemplari nelle aree periurbane di Villanova del Battista. Questi interventi rientrano in un più ampio programma provinciale, volto a ridurre la presenza della fauna selvatica e a salvaguardare la salute pubblica.

Dettagli operativi del piano straordinario contro i cinghiali

Il piano straordinario si distingue per l'impiego di sistemi innovativi di teleanestesia ed eutanasia. Queste procedure sono state adottate specificamente nelle aree dove l'uso di armi da fuoco è proibito, garantendo così la massima incolumità per la cittadinanza.

Il Servizio veterinario della Asl Avellino ha implementato con successo tali metodi, in particolare nell'area urbana del Tricolle, dimostrando un approccio efficace e sicuro nella gestione dell'emergenza.

L'intera operazione si inserisce nel quadro attuativo del Decreto Dirigenziale n. 36 del 18 marzo 2026 della Regione Campania. Tale decreto ha disposto l'installazione, nel comune di Ariano Irpino, di quattro gabbie di cattura modello “Pig Brig”, equipaggiate con un sistema di videocontrollo da remoto per un monitoraggio costante e in tempo reale. Tutte le attività sono meticolosamente coordinate dall'Unità Operativa di Sanità Animale dell'Asl Avellino, con il duplice scopo di ridurre i rischi per la popolazione e per gli animali stessi, e di assicurare la tutela degli spazi pubblici.

L'impegno dell'Asl Avellino per la sicurezza e la salute pubblica

L'Asl Avellino, attraverso il suo Dipartimento di Prevenzione e l'Unità Operativa Salute Animale, ricopre un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza pubblica e della salute collettiva, specialmente in relazione alla crescente presenza di fauna selvatica. Le iniziative intraprese mirano non solo a proteggere la popolazione, ma anche a migliorare la circolazione stradale, riducendo in modo significativo i pericoli associati ai cinghiali nelle aree urbane e periurbane. L'adozione di sistemi innovativi e un monitoraggio costante delle operazioni sono pilastri essenziali di questo intervento strategico.