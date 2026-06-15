Un grave episodio ha scosso l'Atm, l'azienda dei trasporti di Milano: immagini riprese dalle telecamere di alcuni mezzi pubblici, che inquadrano parti intime di donne, sarebbero state oggetto di scambio tra dipendenti attraverso una chat WhatsApp. La vicenda è emersa in seguito alla denuncia di una passeggera che si trovava a bordo di un tram nel capoluogo lombardo. Le immagini, secondo quanto riportato, sarebbero state accompagnate da commenti di natura sessista, sollevando un'ondata di indignazione.

L'indagine interna e la reazione dell'azienda

Il caso è venuto alla luce grazie alla newsletter 'Rassegna Stanca' dell'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, per poi essere ripreso e amplificato da alcune influencer su Instagram, tra cui Carly Tommasini, nota per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. La notizia ha rapidamente guadagnato ampia risonanza anche su diverse testate giornalistiche online, portando l'Atm ad agire con prontezza.

In risposta alla denuncia, l'azienda ha immediatamente avviato un'indagine interna approfondita. L'obiettivo è accertare i fatti, verificare il corretto utilizzo degli strumenti aziendali e individuare eventuali responsabilità. In una nota ufficiale, l'Atm ha dichiarato: "Atm si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città".

Questa dichiarazione sottolinea l'impegno dell'azienda a garantire trasparenza e protezione per tutti i soggetti coinvolti.

Atm: ruolo e impegno per la sicurezza e la privacy

L'Atm, acronimo di Azienda Trasporti Milanesi, è la società responsabile della gestione del trasporto pubblico locale nella città di Milano e nella sua vasta area metropolitana. L'azienda opera quotidianamente un'estesa rete di tram, autobus, filobus e metropolitane, garantendo la mobilità a milioni di passeggeri. Tra i suoi obiettivi primari vi è quello di assicurare un servizio efficiente e sicuro, nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione alla privacy e al trattamento dei dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza installati sui mezzi.

L'indagine in corso mira proprio a fare chiarezza su possibili violazioni delle procedure relative all'utilizzo delle immagini catturate dalle telecamere di bordo. L'azienda ha ribadito con forza la sua volontà di tutelare non solo la privacy dei passeggeri, ma anche la reputazione e l'integrità delle migliaia di dipendenti che svolgono il proprio lavoro con professionalità e correttezza ogni giorno.