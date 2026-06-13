Il 13 giugno 2026, attacchi aerei israeliani hanno colpito con decisione il Libano meridionale, prendendo di mira diverse aree. Questa azione militare è stata intrapresa dopo che l'esercito israeliano aveva preventivamente emesso un ordine di evacuazione per un totale di 20 località situate nella regione, tra cui la strategica città di Nabatieh. I bombardamenti aerei hanno interessato in modo specifico e mirato i villaggi di Rihan e Sujud, entrambi situati nelle immediate vicinanze di Nabatieh, generando un clima di forte preoccupazione tra la popolazione civile.

Operazioni militari e l'impatto delle evacuazioni

L'ordine di evacuazione ha coinvolto un numero considerevole di località nel sud del Libano, con la popolazione locale invitata con insistenza a lasciare le proprie abitazioni a causa del rapido intensificarsi delle operazioni militari in corso. I raid aerei israeliani hanno colpito specificamente le aree indicate nell'ordine di evacuazione, inclusi i villaggi menzionati. Le operazioni si sono svolte in un contesto di crescente e palpabile tensione nella regione, caratterizzato da una costante presenza di forze israeliane lungo il confine e da frequenti episodi di scambio di fuoco, che hanno contribuito a destabilizzare ulteriormente l'area.

Sviluppi sul campo e il complesso quadro regionale

Sul fronte operativo, le forze israeliane hanno continuato a effettuare una serie di attacchi in diverse zone del sud del Libano, mantenendo una pressione costante sul territorio. In risposta a queste azioni, Hezbollah ha dichiarato di aver respinto con successo diversi tentativi di avanzata israeliana diretti verso alcune località chiave. Le operazioni aeree israeliane hanno incluso l'utilizzo di elicotteri per missioni di pattugliamento e il lancio di ordigni nell'area di Ali al-Taher, situata nella parte meridionale del Libano. Sono state inoltre registrate ulteriori incursioni aeree nei pressi delle località di Barish e Kfarsir. Parallelamente, sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione, estesi ad altre tre località, evidenziando una situazione di continua evoluzione e incertezza.

Le attuali tensioni si inseriscono in una fase di profondo stallo delle trattative volte a raggiungere una tregua duratura, nonostante precedenti annunci di cessate il fuoco e accordi di tregua condizionata che non sono riusciti a stabilizzare la situazione. Dal 2 marzo 2026, il bilancio delle vittime nel sud del Libano ha raggiunto cifre drammatiche, superando le 3.710 persone, a cui si aggiungono migliaia di feriti e danni estesi a infrastrutture vitali e interi centri abitati. Israele continua a mantenere il controllo su alcune aree nel sud del Libano, con recenti avanzate che hanno spinto le sue forze a profondità superiori a dieci chilometri rispetto al confine. Questo rappresenta il più ampio dispiegamento territoriale dal ritiro israeliano dal sud del Libano avvenuto nel 2000, sottolineando la gravità e la portata dell'attuale conflitto.