Il governo talebano ha denunciato un attacco aereo condotto dalle forze pakistane nella provincia di Paktika, situata nell'Afghanistan orientale al confine con il Pakistan, che ha causato la morte di decine di civili. L'episodio, verificatosi nella giornata di sabato 29 giugno 2026, ha scatenato la ferma condanna delle autorità locali afghane.

La condanna dell'attacco e le vittime civili

Secondo le informazioni diffuse dal portavoce del governo talebano, l'incursione aerea avrebbe colpito un'area residenziale, provocando numerose vittime tra la popolazione civile.

Le autorità afghane hanno condannato l'operazione, definendola una grave violazione della sovranità nazionale e dei diritti umani. Il portavoce ha dichiarato con fermezza: “Questo attacco contro la nostra popolazione civile è ingiustificabile e rappresenta una violazione delle leggi internazionali”.

L'area colpita, Paktika, è una regione di confine spesso teatro di tensioni e operazioni militari a causa della presenza di gruppi armati attivi lungo la linea di demarcazione tra Afghanistan e Pakistan. Le autorità talebane hanno richiesto l'intervento delle organizzazioni internazionali per indagare sull'accaduto e garantire la protezione dei civili.

Paktika: contesto strategico e di confine

Paktika è una delle province dell'Afghanistan orientale, confinante con il Pakistan.

L'area è caratterizzata da una geografia prevalentemente montuosa e da una popolazione rurale. Storicamente, la provincia è stata interessata da attività di gruppi armati e da operazioni militari transfrontaliere, che hanno spesso coinvolto sia le forze afghane sia quelle pakistane.

Il confine tra Afghanistan e Pakistan, noto come Linea Durand, si estende per circa 2.640 chilometri. Questa frontiera è considerata una delle più sensibili della regione, ed è teatro di frequenti episodi di violenza e tensioni tra i due Paesi.