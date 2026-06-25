Il Comune di Bacoli ha ufficialmente comunicato la riattivazione della telecamera di videosorveglianza posizionata presso il porto di Baia. L'intervento, annunciato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, rappresenta un passo significativo per rafforzare la sicurezza nell'area portuale e per la tutela di residenti e visitatori. Questa misura si inserisce in un più ampio sforzo dell'amministrazione volto a garantire maggiore controllo e serenità in uno dei luoghi più vitali e frequentati della città flegrea.

Ristabilita la Sicurezza al Porto di Baia

La telecamera era stata precedentemente disattivata a seguito di atti vandalici che ne avevano compromesso il funzionamento. Il suo ripristino, reso possibile dall'intervento delle autorità comunali, mira a ristabilire un sistema di monitoraggio costante e a garantire un controllo più efficace dell'area. Il porto di Baia è un punto di riferimento cruciale per le attività marittime e per il flusso turistico, attirando un gran numero di persone. La riattivazione è un segnale concreto dell'attenzione che l'amministrazione riserva alla prevenzione e al contrasto del degrado.

L'Impegno del Comune per la Tutela del Territorio

L'amministrazione comunale di Bacoli ha fermamente ribadito il proprio impegno costante nel contrastare ogni forma di vandalismo e nel promuovere la sicurezza pubblica.

Il porto di Baia, con la sua duplice valenza di snodo per il traffico marittimo e di polo di attrazione turistica, è riconosciuto come un punto strategico nevralgico. Per questo, le azioni volte a migliorarne la sicurezza sono considerate prioritarie. Il ripristino del sistema di videosorveglianza è un tassello fondamentale di una strategia più ampia, che mira a rendere Bacoli una città più sicura e accogliente.

Questo specifico intervento si inserisce in un programma complessivo di monitoraggio e prevenzione, studiato per tutelare i cittadini e valorizzare le aree di interesse pubblico. L'obiettivo è preservare il patrimonio locale e assicurare che tutti possano fruire degli spazi comuni in un contesto di massima tranquillità e protezione, contrastando efficacemente ogni tentativo di deturpazione o illegalità.