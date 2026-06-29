I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno individuato il presunto responsabile dell’investimento avvenuto sabato sera a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ai danni di un bambino di 11 anni.
Le indagini dei carabinieri
Il conducente sarebbe un 32enne residente ad Angri. I militari, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno rintracciato l’auto coinvolta, una Volkswagen Golf di colore grigio, parcheggiata sotto l’abitazione del giovane.
Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe successivamente ammesso le proprie responsabilità.
La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore.
Le condizioni del bambino
Restano invece critiche le condizioni del bambino investito. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli, dove i medici mantengono la prognosi riservata.