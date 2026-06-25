Dal primo luglio a fine agosto 2026, un presidio fisso di autoambulanza con personale specializzato sarà attivo al termovalorizzatore di Battipaglia. L'iniziativa, frutto di un accordo tra Croce Rossa di Salerno e EcoAmbiente Spa, mira a supportare i lavoratori in caso di emergenza caldo. EcoAmbiente Spa gestisce i rifiuti nei 158 comuni della provincia di Salerno.

Accordo per la sicurezza dei lavoratori

Il protocollo d'intesa, sottoscritto il 25 giugno 2026 dal presidente di EcoAmbiente Spa, Nicola Ciancio, e dal direttore generale della Croce Rossa di Salerno, Antonio Carucci, prevede soccorritori operativi quotidianamente dalle 10 alle 17.

Il servizio è rivolto al personale interno (tre turni da circa 35 persone) e agli autisti dei camion che conferiscono i rifiuti all'impianto.

Antonio Carucci ha dichiarato: “medici e infermieri saranno sul campo per il primo soccorso e la rianimazione cardio polmonare”. Il presidente Ciancio ha definito l'intervento un “progetto pilota”, estendibile “già dalla prossima stagione estiva” agli altri impianti EcoAmbiente Spa. Ha evidenziato l'attenzione della società verso dipendenti e trasportatori, a conferma della centralità della tutela salute e sicurezza di tutti gli operatori della filiera.

EcoAmbiente Spa e il presidio

EcoAmbiente Spa gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani per i 158 comuni della provincia di Salerno (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento).

L'azienda pone attenzione alla tutela salute e sicurezza dei lavoratori. Il termovalorizzatore di Battipaglia è un impianto strategico per la gestione dei rifiuti.

La collaborazione con la Croce Rossa di Salerno, con personale sanitario specializzato, assicurerà intervento tempestivo in caso di malori o emergenze dovute alle alte temperature. Beneficio per dipendenti diretti, autisti e operatori delle aziende di raccolta, per un ambiente di lavoro più sicuro.