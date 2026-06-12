La circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sarà sospesa in via precauzionale a partire dalle ore 01:00 del 13 giugno. La decisione è stata presa a causa dei fenomeni di bradisismo che interessano l’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento, coordinato con la Prefettura di Napoli, si rende necessario dopo la rilevazione di anidride carbonica all’interno della Galleria Flegrea, specificamente nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli-Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara.

Verifiche e disagi per il trasporto ferroviario

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Campania ha comunicato l'esigenza di "verifiche e interventi tecnici per il regolare svolgimento del servizio ferroviario". Questa sospensione comporterà disagi significativi per i passeggeri che utilizzano la linea 2 della metropolitana e i servizi di trasporto ferroviario regionale. L'interruzione è finalizzata a garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale, in attesa del completamento delle verifiche e degli eventuali interventi necessari per ripristinare la regolarità e la piena funzionalità del servizio.

Bradisismo e impatto sulla mobilità nell'area flegrea

L’area dei Campi Flegrei è notoriamente soggetta a fenomeni di bradisismo e a una costante attività sismica.

Tali eventi hanno già in passato causato interruzioni o rallentamenti alla circolazione ferroviaria. Precedenti episodi, come una scossa di magnitudo 4.2 registrata tra Pozzuoli e Bagnoli, hanno portato alla sospensione o al rallentamento dei treni su diverse tratte, inclusa la linea 2 della Metropolitana di Napoli e altre linee regionali. In quelle circostanze, per mitigare i disagi, sono stati attivati servizi di bus sostitutivi, e la ripresa della circolazione è avvenuta solo dopo l'esecuzione di approfondite verifiche tecniche da parte del personale specializzato di RFI.

Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione per assicurare la sicurezza e la continuità del servizio ferroviario nell’area, particolarmente sensibile ai fenomeni di bradisismo e alle emissioni di gas, come quelle rilevate nella Galleria Flegrea.