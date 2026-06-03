C’è un primo indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sull’episodio della fuga di circa trenta cavalli avvenuta durante le prove della parata del 2 Giugno.

L’indagine, coordinata dall’aggiunto Giuseppe De Falco, riguarda i momenti di panico che hanno coinvolto gli animali e che hanno portato alla loro fuga. Secondo quanto emerso, si tratta di un agente della Polizia municipale che avrebbe acceso i fuochi d’artificio ritenuti all’origine della reazione dei cavalli.

Nei suoi confronti, i pubblici ministeri di piazzale Clodio contestano le ipotesi di reato di lesioni colpose e di accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.

L'episodio e l'inchiesta in corso

Tutto è avvenuto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, durante le prove della parata del 2 Giugno. I cavalli, già schierati e in attesa di essere impiegati nelle esercitazioni, si trovavano in una fase di stallo quando un evento imprevisto ha generato il caos.

L’esplosione di una batteria di fuochi d’artificio, avvenuta a circa 200 metri di distanza dai purosangue, ha provocato il panico tra gli animali, che si sono imbizzarriti dando il via alla fuga. Al galoppo, i cavalli hanno travolto persone, mezzi e causato diversi incidenti nell’area delle prove.

Il vigile responsabile dell’accensione della miccia è stato identificato poco dopo e avrebbe ammesso di aver acceso i fuochi per “motivi goliardici”, mentre si trovava in compagnia di alcuni colleghi.

Momenti di forte paura tra i presenti, come raccontato da una carabiniera impegnata nelle prove della parata.

"È stata la nottata più spaventosa della mia vita - non esita a definirla una carabiniera impegnata nelle prove della parata - I cavalli hanno travolto chiunque e qualsiasi cosa si trovassero davanti".

Le indagini

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’episodio avvenuto durante le prove della cerimonia del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica sarebbe ormai abbastanza chiaro nei suoi contorni.

In particolare, attorno alla batteria di fuochi d’artificio esplosa sarebbero stati presenti quattro vigili urbani. Oltre all’agente che avrebbe materialmente acceso la miccia — un cinquantunenne entrato nel Corpo tramite l’ultimo concorso — si trovavano sul posto anche tre colleghi appartenenti allo stesso gruppo.

Dai filmati e dalle testimonianze raccolte emergerebbe una stretta coincidenza temporale tra l’esplosione dei botti e la fuga dei cavalli, descritta dagli inquirenti come una “simultaneità”.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia Roma Centro, con il supporto della polizia locale. Una prima informativa è già stata trasmessa alla Procura, che potrebbe aprire nelle prossime ore un fascicolo per ipotesi di reato come lesioni e danneggiamento.