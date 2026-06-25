Il Tribunale di Palermo ha annunciato la sospensione delle udienze fino al 29 giugno, una misura adottata in risposta all'emergenza caldo che sta interessando la città. La decisione, presa dal presidente Piergiorgio Morosini, mira a tutelare la salute e il benessere di tutti coloro che operano e frequentano il palazzo di giustizia.

Nel provvedimento, il presidente Morosini ha evidenziato una "grave situazione di disagio" per magistrati, personale amministrativo, avvocati, ausiliari, utenti e detenuti coinvolti nelle udienze penali. Questo disagio è duplice: è connesso sia alle condizioni meteorologiche eccezionali, che hanno causato un sensibile aumento delle temperature, sia alla non operatività degli impianti di climatizzazione all'interno della struttura.

Morosini ha sottolineato che il buon funzionamento di tali impianti è "essenziale per la vivibilità degli ambienti di lavoro", rendendo insostenibile la prosecuzione delle attività in tali condizioni.

Motivazioni e durata del provvedimento

La sospensione delle attività giudiziarie penali si configura come un provvedimento straordinario e indispensabile per affrontare le criticità generate dalle alte temperature e dalla carenza di adeguati sistemi di raffreddamento. La decisione riflette la necessità di adottare misure urgenti per tutelare la sicurezza e la salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a operare o a partecipare alle udienze nel contesto di un'emergenza climatica. La data del 29 giugno segna il termine di questa fase di interruzione, con l'auspicio che le condizioni ambientali e la funzionalità degli impianti possano ripristinarsi per la regolare ripresa delle attività.