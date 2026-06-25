“Mi sono liberato di loro”. Con queste parole un 63enne avrebbe confessato, al momento dell’arrivo dei carabinieri, di aver ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 52 anni e il figlio 24enne in Versilia a Camaiore. Verso le 14,30 è arrivata al 118 una telefonata che lanciava l’allarme per una sparatoria avvenuta poco prima, segnalando anche una persona armata sul tetto della casa da cui si erano sentiti partire i colpi. Immediatamente è partito il protocollo di emergenza, che ha coinvolto diversi mezzi, tra cui un’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza e un mezzo dell’elisoccorso, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso delle due vittime

Giunte sul posto, le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione, dove il medico del 118 ha constatato l’avvenuto decesso delle due vittime a causa delle ferite da arma da fuoco. L’autore del duplice delitto si trovava ancora sul tetto dell’abitazione dove i carabinieri lo hanno fermato, senza che opponesse resistenza. L’uomo avrebbe immediatamente confessato di essersi liberato della moglie e del figlio non aggiungendo ulteriori spiegazioni. Inoltre, avrebbe subito indicato l’arma usata per uccidere i due, che sarebbe stata un fucile da caccia regolarmente detenuto dall’autore del delitto.

Pare che l’uomo avesse frequentemente dei dissidi con la moglie e con il figlio

Subito sono partite le indagini per chiarire la dinamica di questo episodio di cronaca nera e soprattutto per chiarire il movente della sparatoria. A quanto pare il figlio era appena tornato a casa, dopo aver pranzato con dei parenti. Poco dopo il suo arrivo, il padre avrebbe preso il fucile e l’avrebbe ucciso insieme alla madre. Secondo le prime testimonianze dei vicini di casa, erano frequenti i dissidi in famiglia, anche se non così gravi da far temere un epilogo del genere. A quanto pare, nonostante i contrasti continuassero da tempo, ultimamente l’uomo appariva particolarmente esasperato da certi comportamenti dei familiari.

Infatti, si era lamentato di loro con alcuni conoscenti che lo avevano visto turbato. Dopo il delitto, è arrivato sul posto anche un parente che ha difeso l’assassino, parlando di dissidi frequenti in famiglia.

La passione per la musica rap del 24enne era sostenuta dalla madre

Madre e figlio erano molto presenti sui social: dai loro profili su Facebook emerge un forte legame tra i due. Il 24enne, che usava il cognome della madre sulle varie piattaforme, era un grande appassionato di musica e si dilettava a fare il rapper, tanto da avere svolto in passato dei provini per diventare un concorrente di Amici di Maria De Filippi. Aveva anche un canale YouTube nel quale pubblicava i video dei propri pezzi.

Non mancavano i commenti di incitamento della madre, che spesso incoraggiava la passione del giovane con i suoi post. Dal canto suo, il ragazzo definiva la mamma come un punto di riferimento, ma anche come complice di vita e la propria migliore amica.