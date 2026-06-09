Nel primo quadrimestre del 2026, la Campania ha registrato un totale di 22 morti sul lavoro. Di queste vittime, 19 sono decedute direttamente in occasione di lavoro e 3 durante il tragitto casa-lavoro (in itinere). L’incidenza regionale si attesta a 10,8 morti per milione di occupati, un dato che supera la media nazionale, fissata a 8,1.

Le province di Salerno e Caserta si trovano in “zona rossa” per il tasso di mortalità, con rispettivamente 21,7 e 10,7 morti per milione di occupati. Napoli (7,9) e Avellino (6,7) sono invece classificate in zona gialla, mentre Benevento non ha registrato alcun decesso sul lavoro nel periodo considerato.

A livello provinciale, Napoli e Salerno contano ciascuna 9 vittime, seguite da Caserta con 3, Avellino con 1 e Benevento con zero. Nel quadrimestre, sono state presentate in Campania 5.984 denunce di infortunio in occasione di lavoro, di cui 1.839 da donne e 4.145 da uomini. Le denunce da parte di lavoratori stranieri sono state 442. La fascia d’età più colpita è quella tra 55 e 64 anni, con 8 casi, seguita dalla fascia 35–44 anni con 6 casi. Il settore delle Costruzioni risulta il più coinvolto, con 4 vittime sul luogo di lavoro.

Il quadro nazionale delle morti sul lavoro

A livello nazionale, il primo quadrimestre del 2026 ha evidenziato una diminuzione del 4,5% delle morti sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2025.

Alla fine di aprile, le vittime in Italia sono state 278: 196 in occasione di lavoro e 82 in itinere. La Lombardia ha registrato il maggior numero di decessi in occasione di lavoro, con 30 vittime, seguita da Veneto (26), Sicilia (22), Campania (19), Piemonte (16), Toscana (15) e Puglia (14). La Campania, con le sue 19 vittime in occasione di lavoro, si conferma tra le regioni con i valori più elevati.

Le province campane di Salerno e Caserta sono state inserite in “zona rossa”, indicando un’incidenza superiore del 25% rispetto alla media nazionale. Anche a livello nazionale, la fascia d’età più colpita tra le vittime in occasione di lavoro è quella tra 55 e 64 anni, con 78 casi su 196. Il settore delle Costruzioni si conferma tra i più coinvolti per numero di vittime, insieme a Trasporti e Magazzinaggio e Attività Manifatturiere.

Le denunce di infortunio in Italia sono state 204.573 nei primi quattro mesi del 2026, con un aumento del 6,4% rispetto all’anno precedente. I lavoratori stranieri hanno registrato un rischio di morte superiore rispetto agli italiani, con 20,5 morti ogni milione di occupati contro 6,6.

Dinamiche territoriali e settoriali degli infortuni

La distribuzione delle vittime in Campania mostra una maggiore incidenza nelle province di Salerno e Caserta, mentre Napoli e Avellino presentano tassi inferiori ma comunque significativi. Benevento non ha registrato decessi nel periodo analizzato. Il settore delle Costruzioni si conferma il più esposto, sia a livello regionale che nazionale, con 4 vittime in Campania.

Le denunce di infortunio coinvolgono in modo significativo sia lavoratori italiani che stranieri, con una presenza marcata nella fascia d’età tra 55 e 64 anni.

L’incidenza delle morti sul lavoro in Campania continua a essere superiore alla media nazionale, evidenziando la necessità di interventi mirati nei settori e nelle province più a rischio. L’analisi dei dati permette di monitorare l’andamento degli infortuni e di individuare le aree dove è necessario rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza.