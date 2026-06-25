La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un'allerta meteo gialla, valida per giovedì 25 giugno dalle 13:00 alle 20:00. L'avviso, che interessa il territorio regionale, si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale riguardo agli scenari meteorologici e alla loro evoluzione.

Sono previsti rovesci e temporali, anche di intensità locale, con incertezza previsionale e rapida evoluzione. Possibili grandine, raffiche di vento e fulmini, con rischio di danni a coperture e strutture esposte. L'avviso evidenzia un rischio idrogeologico: allagamenti, esondazioni, superamento livelli idrometrici, scorrimento acque stradali, innalzamento livelli, caduta di massi e frane, dovute alla fragilità dei suoli.

Misure preventive e raccomandazioni

La Sala Operativa Unificata (SORU) ha diramato l'avviso ai Comuni, raccomandando alle autorità competenti di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle pianificazioni comunali di Protezione Civile per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni. Si sottolinea l'importanza di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, specie per le raffiche di vento.

Contesto nazionale dell'allerta

L'instabilità meteorologica per il 25 giugno non è limitata alla Campania. La Protezione Civile ha segnalato condizioni simili in altre regioni centro-meridionali del versante tirrenico e nelle due Isole maggiori, con rischio di temporali, raffiche di vento e grandinate.

Il bollettino nazionale di criticità e allerta è consultabile sul sito del Dipartimento. Le informazioni sui livelli di allerta regionali e le azioni preventive sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in coordinamento con il Dipartimento.