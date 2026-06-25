La Regione Campania introduce una svolta significativa nella gestione della sanità locale: la valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie sarà ora strettamente vincolata al raggiungimento di obiettivi concreti e misurabili. L'annuncio, dato dal presidente Roberto Fico durante un importante incontro istituzionale, segna un passo deciso verso una maggiore responsabilità e trasparenza nel settore sanitario regionale.

Questa nuova impostazione mira a superare i tradizionali parametri generici, concentrandosi invece sui risultati effettivi ottenuti dai vertici delle strutture.

I direttori generali saranno giudicati in base a performance tangibili in ambiti cruciali quali l'efficienza dei servizi erogati, la riduzione delle liste d'attesa – un problema spesso sentito dai cittadini – e la qualità complessiva dell'assistenza offerta. Il presidente Fico ha ribadito con chiarezza che "la valutazione dei direttori generali deve essere legata a obiettivi concreti e misurabili, non a criteri astratti", sottolineando l'intento di promuovere una gestione più meritocratica e responsabile.

L'obiettivo primario di questa riforma è rendere la gestione delle aziende sanitarie non solo più trasparente, ma anche intrinsecamente legata al merito e alla capacità di produrre miglioramenti reali.

Questo approccio intende garantire ai cittadini campani un sistema sanitario più reattivo ed efficace, dove ogni decisione e ogni azione dei dirigenti sia orientata al benessere della comunità.

Criteri di valutazione più stringenti per i direttori sanitari

Per attuare questa visione, la Regione Campania si impegna a rafforzare in modo significativo i meccanismi di controllo e verifica delle attività svolte dai direttori generali. Saranno introdotti indicatori di performance specifici, attentamente calibrati per misurare con precisione il contributo individuale di ciascun dirigente al miglioramento complessivo del sistema sanitario regionale.

Questi indicatori saranno il fulcro di un processo di valutazione rigoroso, progettato per identificare e premiare le gestioni più virtuose e, al contempo, per intervenire laddove gli obiettivi non vengano raggiunti.

Fico ha enfatizzato l'importanza di tale approccio, dichiarando che "è fondamentale che ogni direttore generale sia valutato in base ai risultati raggiunti, per assicurare ai cittadini servizi sanitari di qualità". Questa dichiarazione evidenzia la volontà di creare un legame diretto tra la performance dirigenziale e la qualità percepita e reale dei servizi offerti alla popolazione.

Il ruolo strategico della Regione Campania nella sanità

La Regione Campania, con la sua sede a Napoli, detiene la responsabilità primaria nella definizione e gestione delle politiche sanitarie sul proprio territorio. Il suo ruolo è cruciale nel coordinamento delle numerose aziende sanitarie locali e ospedaliere, assicurando una visione unitaria e strategica per l'intero comparto.

La missione fondamentale della Regione in ambito sanitario è garantire a tutti i cittadini un accesso equo a servizi efficienti, sicuri e di alta qualità. Questo si realizza attraverso un'attenta programmazione, un monitoraggio costante e una valutazione continua delle attività delle strutture sanitarie pubbliche. L'introduzione di criteri di valutazione più rigorosi per i direttori generali si inserisce perfettamente in questo quadro strategico, rappresentando un pilastro fondamentale per il rafforzamento della governance e l'incremento della trasparenza all'interno del cruciale settore sanitario regionale.